Facebook випустив аналог відомого музичного додатка TikTok

10 листопада Facebook запустив "конкурента TikTok" – музичний додаток Lasso для iOS і Android.

Нагадаємо, що в Lasso користувачі можуть записувати танці і пісні під фонограму і обмінюватися 15-секундними роликами. Для цього в програмі є велика музична бібліотека та інструменти для накладення ефектів, наприклад, регулювання швидкості і slow-motion.

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Крім того, сервіс дозволяє підписуватися на творців відео, шукати контент за хештегом і через сторінку Discover, аналогічну тій, що використовується в Instagram. Також у додатку є сторінка найкращих авторів відео за день.

Новий додаток Lasso від Facebook

Авторизуватися в Lasso можна через Instagram або Facebook, що, за словами компанії, допомагає краще адаптувати контент під інтереси користувача. Додаток дозволяє публікувати відеоролики у Facebook Stories, а в майбутньому з'явиться підтримка їх імпорту в Instagram Stories.

Цікаво, що Lasso, схоже, раніше працював у закритому бета-режимі, адже в сервісі на момент запуску вже досить багато контенту і користувачів. Компанія не випускала прес-реліз і не робила публікації з анонсом Lasso, обмежившись твітами від продуктового менеджера Facebook і Lasso.

Today, my team launched Lasso (@lassovideos), a new video app that lets you create short, fun videos and share them with friends.



Check it out on:

- iOS App Store: https://t.co/2MngxBOem0

- Android Play Store: https://t.co/jpy1tgy8wT — Bowen Pan (潘博文) (@bowenpan) 9 листопада 2018 р.

Журналісти сумніваються, що Facebook зможе домогтися успіху з Lasso, головний конкурент якого – TikTok – існує з 2016 року. Lasso запускається "з нуля" і невідомо, яким чином Facebook має намір переконувати користувачів його завантажувати.

Крім цього, відзначається, що профілі користувачів у музичному додатку Facebook перебувають у відкритому доступі – на думку журналістів, це викликає побоювання щодо конфіденційності.

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