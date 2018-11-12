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Facebook випустив аналог відомого музичного додатка TikTok

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Lasso – аналог TikTok - фото 1
Lasso – аналог TikTok / Manchikoni

10 листопада Facebook запустив "конкурента TikTok" – музичний додаток Lasso для iOS і Android.

Нагадаємо, що в Lasso користувачі можуть записувати танці і пісні під фонограму і обмінюватися 15-секундними роликами. Для цього в програмі є велика музична бібліотека та інструменти для накладення ефектів, наприклад, регулювання швидкості і slow-motion.

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Крім того, сервіс дозволяє підписуватися на творців відео, шукати контент за хештегом і через сторінку Discover, аналогічну тій, що використовується в Instagram. Також у додатку є сторінка найкращих авторів відео за день.

Новий додаток Lasso від Facebook - фото 288172
Новий додаток Lasso від Facebook

Авторизуватися в Lasso можна через Instagram або Facebook, що, за словами компанії, допомагає краще адаптувати контент під інтереси користувача. Додаток дозволяє публікувати відеоролики у Facebook Stories, а в майбутньому з'явиться підтримка їх імпорту в Instagram Stories.

Цікаво, що Lasso, схоже, раніше працював у закритому бета-режимі, адже в сервісі на момент запуску вже досить багато контенту і користувачів. Компанія не випускала прес-реліз і не робила публікації з анонсом Lasso, обмежившись твітами від продуктового менеджера Facebook і Lasso.

Журналісти сумніваються, що Facebook зможе домогтися успіху з Lasso, головний конкурент якого – TikTok – існує з 2016 року. Lasso запускається "з нуля" і невідомо, яким чином Facebook має намір переконувати користувачів його завантажувати.

Крім цього, відзначається, що профілі користувачів у музичному додатку Facebook перебувають у відкритому доступі – на думку журналістів, це викликає побоювання щодо конфіденційності.

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Джерело: The Verge
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