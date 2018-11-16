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Facebook дозволив користувачам видаляти повідомлення, надіслані у Messenger

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Facebook дозволив користувачам видаляти повідомлення, надіслані у Messenger - фото 1

Користувачі Facebook Messenger тепер можуть видаляти уже надіслані повідомлення не тільки на своєму пристрої, а й почистити історію листування у адресата.

Якщо ви помилилися адресою, відправили не те фото або просто передумали, у вас є рівно 10 хвилин, щоб все виправити і видалити непотрібні повідомлення. Після закінчення цього часу функція очищення чату стане неактивною. Редагувати стару переписку, також не вийде.

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Однак віддалені повідомлення хоча і пропадають з історії листування, все-таки не стираються безповоротно, Facebook продовжить зберігати їх деякий час, щоб запобігти зловживанням новою функцією.

Видалення надісланого повідомлення у Facebook Messenger - фото 289040
Видалення надісланого повідомлення у Facebook Messenger

Першими нову функцію сьогодні зможуть протестувати користувачі iOS і Android з Польщі, Болівії, Колумбії і Литви. Жителі інших країн отримають таку можливість у найближчий час.

Також команда Facebook Messenger планує незабаром представити більш розширені функції видалення вже відправлених повідомлень. Наприклад, можна буде ставити час "життя" для конкретних повідомлень і цілих чатів.

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Джерело: techcrunch
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