Facebook ввів рейтингову систему "надійності" для користувачів

Соціальна мережа Facebook почала застосовувати алгоритми оцінки надійності новинних видань до користувачів.

Як повідомляється, відтепер компанія буде надавати кожному користувачеві оцінку від нуля до десяти.

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За допомогою нової рейтингової системи Facebook має намір боротися з фейковий новинами. Як стверджують представники соціальної мережі, не тільки недобросовісні ЗМІ публікують фейкові новини або екстремістські матеріали – часто цим займаються і користувачі. Разом з тим, у компанії є свій регламент, згідно з яким такі повідомлення повинні бути видалені. Тепер людині, яка опублікує такий контент, занизять рейтинг.

Рейтинг буде знижуватися через фейкові новини / Channel 4

При цьому новий рейтинг – один з величезного числа маркерів, які використовує Facebook для аналізу користувачів.

Відзначимо, що ніхто не знає точно, як це працює і хто за цим стежить. Соцмережа відмовляється публічно говорити про принципи роботи своїх алгоритмів, оскільки "турбується, що ними почнуть маніпулювати". Таким чином, на що саме буде впливати новий рейтинг, залишається невідомим.

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