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Facebook ввів рейтингову систему "надійності" для користувачів

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У Facebook з'являться рейтинги користувачів - фото 1
У Facebook з'являться рейтинги користувачів / iXBT

Соціальна мережа Facebook почала застосовувати алгоритми оцінки надійності новинних видань до користувачів.

Як повідомляється, відтепер компанія буде надавати кожному користувачеві оцінку від нуля до десяти.

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За допомогою нової рейтингової системи Facebook має намір боротися з фейковий новинами. Як стверджують представники соціальної мережі, не тільки недобросовісні ЗМІ публікують фейкові новини або екстремістські матеріали – часто цим займаються і користувачі. Разом з тим, у компанії є свій регламент, згідно з яким такі повідомлення повинні бути видалені. Тепер людині, яка опублікує такий контент, занизять рейтинг.

Рейтинг буде знижуватися через фейкові новини - фото 272180
Рейтинг буде знижуватися через фейкові новини / Channel 4

При цьому новий рейтинг – один з величезного числа маркерів, які використовує Facebook для аналізу користувачів.

Відзначимо, що ніхто не знає точно, як це працює і хто за цим стежить. Соцмережа відмовляється публічно говорити про принципи роботи своїх алгоритмів, оскільки "турбується, що ними почнуть маніпулювати". Таким чином, на що саме буде впливати новий рейтинг, залишається невідомим.

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Джерело: engadget
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