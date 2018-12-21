Facebook працює над власною криптовалютою

Компанія Facebook займається розробкою власної криптовалюти під назвою stablecoin.

За інформацією власних джерел Bloomberg, вона буде прив'язана до курсу долара США.

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Нову криптовалюту будуть використовувати для переказу грошей через месенджер WhatsApp, який належить Facebook.

В основному компанія орієнтується на ринок переказів Індії. Наразі її співробітники працюють над спеціальними технологіями, які зможуть забезпечити новій валюті стабільність.

У Facebook може з'явитися власна криптовалюта / Dazeinfo

Зазначимо, що у травні цього року Facebook створила робочу групу для дослідження блокчейн-технологій. Її очолив Девід Маркус – колишній президент PayPal. Зараз до неї входить близько 40 фахівців.

Раніше стало відомо, що Facebook видавала Microsoft, Apple, Amazon, Netflix та іншим великим компаніям особисті дані без відома користувачів. Тому міркування про криптовалюту від "пискокнижки" звучать не вельми обнадійливо.

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