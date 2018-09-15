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Facebook готовий протистояти спробам втручання у вибори, – Цукерберг
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Засновник і керівник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа сьогодні більш підготовлена до спроб стороннього втручання у вибори, ніж під час президентських перегонів 2016 року.
"У 2016 році наші системи безпеки були спрямовані проти традиційних кібератак, таких як фішинг, хакерська діяльність і шкідливі програми. Ми виявляли ці загрози і повідомляли про це уряду, а також всіх, хто постраждав.
Чого ми не врахували, так це скоординованих дій з-за кордону – мереж фейкових акаунтів, що поширюють ненависть і дезінформацію", – стверджує Цукерберг.
Зазначимо, що молодь продовжує масово видаляти Facebook зі своїх смартфонів
Він зазначив, що сьогодні Facebook краще підготовлений до таких атак.
"Ми виявили та видалили низку фейкових акаунтів, націлених на втручання у вибори у Франції, Німеччині, Алабамі, Мексиці та Бразилії. Ми нівелювали кампанії з іноземної експансії з Росії та Ірану, які намагаються вплинути на перебіг виборів у США, Великобританії і країнах Близького Сходу, а також попередили діяльність груп з Мексики і Бразилії, які були спрямовані на користувачів з власних країн. Ми напали на економічні стимули поширення дезінформації", – написав Цукерберг.
Він додав, що Facebook став більш тісно співпрацювати з урядами різних держав, у тому числі Німеччини, США і Мексики, для координації спільних зусиль на час виборів. Також було встановлено новий стандарт прозорості в рекламній індустрії – відтепер рекламодавці несуть відповідальність за опубліковану рекламу.
Разом з тим, глава соціальної мережі визнає, що повністю викорінити зловживання неможливо.
"Хоча ми домоглися стійкого прогресу, ми стикаємося з хитрими, добре фінансованими противниками. Вони не здадуться, вони будуть розвиватися. Нам доводиться постійно покращувати систему безпеки, залишаючись на крок попереду.
Ми продовжимо нашу співпрацю з урядами, фахівцями у сфері IT та інформаційної безпеки, а також будемо і далі інвестувати в системи захисту користувачів Facebook від дезінформації", – стверджує Цукерберг.
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