Facebook готовий протистояти спробам втручання у вибори, – Цукерберг

Засновник і керівник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа сьогодні більш підготовлена ​​до спроб стороннього втручання у вибори, ніж під час президентських перегонів 2016 року.

"У 2016 році наші системи безпеки були спрямовані проти традиційних кібератак, таких як фішинг, хакерська діяльність і шкідливі програми. Ми виявляли ці загрози і повідомляли про це уряду, а також всіх, хто постраждав.

Чого ми не врахували, так це скоординованих дій з-за кордону – мереж фейкових акаунтів, що поширюють ненависть і дезінформацію", – стверджує Цукерберг.

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Він зазначив, що сьогодні Facebook краще підготовлений до таких атак.

"Ми виявили та видалили низку фейкових акаунтів, націлених на втручання у вибори у Франції, Німеччині, Алабамі, Мексиці та Бразилії. Ми нівелювали кампанії з іноземної експансії з Росії та Ірану, які намагаються вплинути на перебіг виборів у США, Великобританії і країнах Близького Сходу, а також попередили діяльність груп з Мексики і Бразилії, які були спрямовані на користувачів з власних країн. Ми напали на економічні стимули поширення дезінформації", – написав Цукерберг.

У Facebook будуть боротися з втручаннями у вибори / Channel 4

Він додав, що Facebook став більш тісно співпрацювати з урядами різних держав, у тому числі Німеччини, США і Мексики, для координації спільних зусиль на час виборів. Також було встановлено новий стандарт прозорості в рекламній індустрії – відтепер рекламодавці несуть відповідальність за опубліковану рекламу.

Разом з тим, глава соціальної мережі визнає, що повністю викорінити зловживання неможливо.

"Хоча ми домоглися стійкого прогресу, ми стикаємося з хитрими, добре фінансованими противниками. Вони не здадуться, вони будуть розвиватися. Нам доводиться постійно покращувати систему безпеки, залишаючись на крок попереду.

Ми продовжимо нашу співпрацю з урядами, фахівцями у сфері IT та інформаційної безпеки, а також будемо і далі інвестувати в системи захисту користувачів Facebook від дезінформації", – стверджує Цукерберг.

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