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Фаберже випустить драконяче яйце Дейенеріс Таргаріен до 10-річного ювілею серіалу

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Усього випустять єдине яйце "Фаберже", присвячене Грі престолів - фото 1
Усього випустять єдине яйце "Фаберже", присвячене Грі престолів

Дім "Фаберже" представив унікальне ювелірне драконівське яйце, натхненне "Грою престолів". Його присвятили до Великодня, а також 10-річного ювілею серіалу.

Вартість яйця складе $ 2,2 млн. Воно буде представлене в єдиному екземплярі. Про це повідомляється на сайті "Фаберже".

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Корпус яйця виконаний з 18-каратного золота та прикрашений веселковими місячними каменями та вставками з фіолетової, блакитної та рожевої емалі. Підставка – діамантовий драконячий хвіст, який також служить механізмом, який відкриває яйце.

Фаберже випустить драконяче яйце Дейенеріс Таргаріен до 10-річного ювілею серіалу - фото 454487
Фаберже випустить драконяче яйце Дейенеріс Таргаріен до 10-річного ювілею серіалу - фото 454486

Всередині яйця – дракон, який охороняє корону, яку вінчає великий червоний рубін. Дракон, а також внутрішні стінки яйця виконані з чорного родію та прикрашені рубінами, рожевими сапфірами та діамантами.

Дизайн створений "Фаберже" спільно з авторкою костюмів для "Гри престолів" Мішель Клептон.

"З самого початку процес створення цього яйця був воістину поетичним. Дизайн нагадує про неймовірну подорож Дейенеріс Таргаріен і про важливість кольору в її костюмах, про її пристрасть до драконів і про те, як вона посилала знаки через свої коштовності протягом усього серіалу. Зв'язок із лускою драконів і їх культовим яйцям були використані в оформленні поверхонь яйця", – розповідає Мішель Клептон.

Вона також додала, що відразу зрозуміла, що всередині яйця повинна бути корона, адже Дейенеріс завжди вірила, що її доля – сидіти на Залізному троні.

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