Faberge показали драконове яйце у стилі "Гри престолів": коштує виріб 2,2 мільйона доларів

Faberge представила публіці яйце дракона у стилі серіалу "Гра престолів". Виріб вперше представили публіці.

Як пише The Hollywood Reporter, яйце дракона прикрашене діамантами, рожевими сапфірами та рубінами, а зовнішня оболонка складається з листів 18-каратного золота. Як "луска дракона" служить подрібнене скло блакитного, сірого, лілового та фіолетового кольорів. Його перетворили на пасту, наклали шаром, обпалили та відполірували.

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У центрі яйця, що розкривається, є ще одне яйце, а всередині нього — рубін. Він розташований на знімній коронці з білого золота. Його також можна використовувати як кулон до ланцюжка.

Вирів виконаний вручну майстрами фірми. На створення єдиного екземпляра пішло 9 місяців. Фаберже у стилі "Гри престолів" придбав невідомий покупець за 2,2 мільйона доларів.

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