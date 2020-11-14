Дивіться зворушливе промо фінального епізоду серіалу Надприродне

До виходу фінальної серії "Надприродного" залишаються лічені дні. Уже 19 листопада глядачам покажуть фінальний епізод останнього, 15 сезону популярного серіалу. Дивіться зворушливе промо фінальної серії на Радіо МАКСИМУМ!

Фінальна серія "Надприродного" вийде у четвер, 19 листопада. Наразі ж глядачі мають можливість побачити промо останнього епізоду.

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20 серія 15 сезону "Надприродного" називатиметься "Carry On" ("Продовжуй"). У промо-ролику голос за кадром говорить: "Наступного четверга, двогодинна фінальна серія. Подивіться, як все почалося, і подивіться, як все закінчиться".

Зауважимо, що на шанувальників не очікує возз'єднання сім'ї Вінчестерів. На жаль, COVID-19 став причиною того, що у зйомках не міг брати участь Джеффрі Дін Морган, котрий зіграв роль батька Сема та Діна Вінчестерів.

Ендрю Дабб, котрий працював над серіалом "Надприродне", в інтерв'ю TVLine сказав: "Слухайте, COVID обмежував, особливо, коли справа стосувалася останніх двох епізодів. І, звичайно, були люди, яких ми хотіли б повернути: Саманту Сміт (вона грала Мері Вінчестер), а також Джеффрі Діна Моргана. Людей, які так довго були такими основними частинами шоу".

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