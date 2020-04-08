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Езра Міллер накинувся на фанатку: відео відразу стало вірусним

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Езра Міллер вляпався у скандал - фото 1
Езра Міллер вляпався у скандал / gettyimages

Актор Езра Міллер, зірка "Фантастичних звірів" і обличчя Saint Laurent, опинився у центрі скандалу. В інтернеті з'явилося відео, на якому до нього підходить шанувальниця і жартома пропонує побитися. Езра ж у відповідь підходить до неї, бере за горло і починає душити.

Повідомляється, що це було в Ісландії. Після того як дівчина впала на землю, люди, які знімали відео, перервали зйомку (очевидно, щоб втрутитися).

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За даними Variety, інцидент стався 1 квітня біля бару в центрі Рейк'явіка. Очевидці кажуть, що до Міллера наполегливо чіплялися фанати, що в результаті розлютило його.

Ось що обговорюють в мережі:

З'явилася навіть альтернативна версія ролика, прокручена задом наперед, – тепер Езра не душить, а допомагає дівчині стати на ноги, але її згодом видалили.

Але більшість засмучені поведінкою Міллера і ховають його кар'єру:

На сайті change.org вже створили петицію, що закликає студію Warner Bros. відреагувати на те, що трапилося і замінити Езру Міллера у майбутніх проєктах (це стосується "Фантастичних звірів 3" і його ролі Баррі Аллена у фільмах про Флеша).

Езра Міллер накинувся на фанатку: відео відразу стало вірусним - фото 396840

Студія повинна заявити, що насильство у всіх його проявах нетерпимо. Нехай це буде його покаранням, – йдеться в петиції.

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