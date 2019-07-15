Еволюція моди розсмішила мережу: фотофакт

Модна стрімко змінюється, змушуючи людей переглядати свій гардероб постійно. Однак недавній тренд на спідниці викликав чимало запитань у мережі.

На платформі Reddit користувач з ніком girolski07 поділився епічним фото з магазину одягу, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 13 годин допис побачили більш як 38 тисяч осіб, а ще понад 800 залишили коментарі.

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А все тому, що на знімку можна побачити еволюцію моди, а саме довжини спідниці (чи шортів). З кожним роком це вбрання так скорочувалось, що нарешті дійшло до фінальної крапки. Доволі складно уявити рекламу такої спідниці, яка б не отримала позначку у 18+.

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