Еволюція гурту Потап і Настя: як змінювалися Олексій Потапенко та Настя Каменських

Щороку 1 травня гурт "Потап і Настя" святкують свій день народження! Попри те, що зірки вже не виступають разом, вони все одно відзначають своє свято! Цьогоріч їм – 14 років! З цієї нагоди пропонуємо переглянути архівні фото та старі популярні кліпи!

Потап і Настя – це російськомовний музичний колектив Олексія Потапенка та Анастасії Каменських у таких музичних стилях, як реп, r'n'b, попмузика, альтернативний хіп-хоп. Співпраця Потапа та Насті почалася у 2006 році, а познайомив виконавців продюсер Руслан Мінжинський.

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У жовтні 2017 року гурт "став на паузу". Потап і Настя випустили свій останній кліп, який підсумував їхню десятирічну музичну кар'єру.

Як змінювались Потап і Настя

2006 рік

Стартує музична кар'єра гурту "Потап і Настя". У 2006 році вийшов перший відеокліп гурту "Без любви".

2007 рік

Цей рік був досить плідний на кліпи, аж три відеороботи від Потапа і Насті: "Не пара", "Внатуре", "Крепкие Орешки".

2008 рік

У 2008 теж було три відеокліпи гурту: "Разгуляй", "На раЁне", "Почему". А ще "Потап і Настя" отримали відзнаку "Золотий Грамофон" за пісню "Почему".

2009 рік

Потап та Настя випустили відеокліп на пісню "Не люби мне мозги".

2010 рік

Цей рік став одним з найплідніших для гурту. Справжній пік кар'єри, адже аж 6 відеокліпів для шанувальників від Потапа і Насті: "Новый год", "Край ми э ривер", "Лето", Море пенится", "Чипсы, чиксы, лавандос", "Ты влип Филипп".

2011 рік

У цей рік гурт отримав спеціальний приз від музичної премії телеканалу RU.TV як "Найкрасивіша пара". А ще Потап і Настя випустили 4 відеороботи: "Выкрутасы", "Чумачечая весна", "Мы отменяем К. С.", "Если вдруг". І навіть отримали Золотий Грамофон за "Чумачечую весну".

2012 рік

Отримали музичну премію телеканалу RU.TV й стали лауреатами у категорії "Найкращий гурт". Ще одна нагорода – Золотий Грамофон за пісню "Если вдруг". Гурт випустив два відеокліпи на пісні "Прилелето" та "Улелето".

2013 рік

Потап і Настя отримали музичну премію YUNA в категорії "Найкращий відеокліп" за роботу на пісню "Прилелето". Ще гурт випустив три кліпи: "РуРуРу", "Вместе", "Все пучком".

2014 рік

Гурт випустив одну відеороботу "Уди Уди". Також вони отримали музичну премію від телеканалу RU.TV в категорії "Найкращий танцювальний кліп" на пісню "Всё пучком". А ще їм дістався Золотий Грамофон за ту ж пісню.

2015 рік

Потап і Настя зняли два кліпи: "Бумдиггибай" та "Стиль собачки". Рік був плідний на нагороди від M1 Music Awards. Вони стали лауреатами у категоріях "Гурт року" та "Золотий грамофон". Також були номіновані в категоріях "Хіт року" та "Проєкт року".

2016 рік

Гурт випустили два кліпи "У мамы" та "Золотые киты". У цьому році отримали відзнаки від M1 Music Awards у категоріях "Хіт року" та "Промокампанія туру". А ще були номіновані в категоріях "Найкращий гурт" та "Золотий грамофон. Також були номіновані на музичну премію YUNA в категорії "Найкращий дует". Потап і Настя у 2016 році отримали Золотий Грамофон за пісню "У мамы".

2017 рік

Потап та Настя випустили свій останній кліп на пісню "Ядовитая" та поставили гурт "на паузу". Зірки не зарікаються, що більше ніколи не будуть виступати разом, проте поки що вони цього не планують, адже займаються кожен своєю сольною кар'єрою.

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