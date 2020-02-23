Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

Евакуйовані з Китаю українці показали, чим їх годують у Нових Санжарах: відео

  • 39
Евакуйовані з Китаю українці показали, чим їх годують у Нових Санжарах: відео - фото 1

Евакуйовані з Уханя українці показали, чим їх годують в медичному центрі Нові Санжари. Відео в YouTube опублікував один з пасажирів спецрейсу з Китаю в Україну.

Так, сьогоднішнє меню складалося з салату з буряка, яєць, хліба з маслом. Крім того, українцям з Китаю як гарнір подали сосиски з гречкою. Також на столі був сік.

І ще: Місія здійсненна: стюардеса із літака, яким евакуювали українців з Китаю, вразила мережу

Пізніше українка Олександра Волкова сказала, що її все влаштовує і подякувала за роботу правоохоронців, які супроводжували автобус з евакуйованими в санаторій. Про це Волкова заявила в Instagram.

Крім цього, дівчина показала й свій обід: суп, картопля з котлетою, салат з капусти, хліб і сік. "Годують нас просто чудово", – прокоментувала відео Олександра.

Дивіться також: Евакуйована українка показала свою кімнату в санаторії Нові Санжари: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
  • 20 лютого, 19:21
  • 7089
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1904
Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
  • 16 лютого, 11:57
  • 729
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна