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Евакуація з українських лікарень: у мережі шириться новий фейк
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Напружена ситуація в країні сприяє збільшенню кількості фейкових новин. Цього разу в соцмережах поширюється несправжній наказ від МОЗ про евакуацію з лікарень кількох міст.
Черговий фейк активно розповсюджується у мережі, але цього разу невідомі підробили наказ Міністерства охорони здоров’я про евакуацію з лікарень Києва, Львова та інших міст, пише Радіо MAXIMUM. Важливо нагадати, що абсолютно всі медичні заклади працюють у штатному режимі.
І ще: Не через дурість: чому люди вірять у фейки
Глава МОЗ Віктор Ляшко також звернув увагу на цю ситуацію наголосивши, що усі чинні документи можна знайти на офіційному сайті міністерства.
Тому не зайвим буде повідомити тих, хто поширює цей наказ, про те, що він є фейковим. Пам'ятайте про інформаційну безпеку, перевіряйте всі новини та дослухайтесь до офіційних джерел.
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