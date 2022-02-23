Евакуація з українських лікарень: у мережі шириться новий фейк

Напружена ситуація в країні сприяє збільшенню кількості фейкових новин. Цього разу в соцмережах поширюється несправжній наказ від МОЗ про евакуацію з лікарень кількох міст.

Черговий фейк активно розповсюджується у мережі, але цього разу невідомі підробили наказ Міністерства охорони здоров’я про евакуацію з лікарень Києва, Львова та інших міст, пише Радіо MAXIMUM. Важливо нагадати, що абсолютно всі медичні заклади працюють у штатному режимі.

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Глава МОЗ Віктор Ляшко також звернув увагу на цю ситуацію наголосивши, що усі чинні документи можна знайти на офіційному сайті міністерства.

Фейковий наказ від МОЗ

Тому не зайвим буде повідомити тих, хто поширює цей наказ, про те, що він є фейковим. Пам'ятайте про інформаційну безпеку, перевіряйте всі новини та дослухайтесь до офіційних джерел.

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