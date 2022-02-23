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війна

Евакуація з українських лікарень: у мережі шириться новий фейк

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Новий фейк про українські лікарні шириться мережею - фото 1
Новий фейк про українські лікарні шириться мережею / Cezar Sampaio on Unsplash

Напружена ситуація в країні сприяє збільшенню кількості фейкових новин. Цього разу в соцмережах поширюється несправжній наказ від МОЗ про евакуацію з лікарень кількох міст.

Черговий фейк активно розповсюджується у мережі, але цього разу невідомі підробили наказ Міністерства охорони здоров’я про евакуацію з лікарень Києва, Львова та інших міст, пише Радіо MAXIMUM. Важливо нагадати, що абсолютно всі медичні заклади працюють у штатному режимі.

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Глава МОЗ Віктор Ляшко також звернув увагу на цю ситуацію наголосивши, що усі чинні документи можна знайти на офіційному сайті міністерства.

Фейковий наказ від МОЗ - фото 498526
Фейковий наказ від МОЗ

Тому не зайвим буде повідомити тих, хто поширює цей наказ, про те, що він є фейковим. Пам'ятайте про інформаційну безпеку, перевіряйте всі новини та дослухайтесь до офіційних джерел.

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