Евакуація Укрзалізницею: як курсуватимуть додаткові та міжнародні потяги 20 квітня

Евакуація з найгарячіших бойових точок триває. На сьогодні, 20 квітня, Укрзалізниця призначила 7 додаткових внутрішніх рейсів та 17 міжнародних.

Графік руху усіх евакуаційних потягів опублікувала пресслужба Укрзалізниці.

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Евакуаційні поїзди на 20 квітня

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.

11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Зверніть увагу! Час відправлення та прибуття поїздів можуть бути змінені, тому стежте за актуальною інформацією на сайті компанії.

Розклад міжнародних рейсів

До Польщі

08:30 – 715/716 Київ-Пас – Вінниця (11:25) – Хмельницький (13:21) – Тернопіль (15:00) – Перемишль (19:37)

19:13 – 67/68 Київ-Пас – (Ковель 04:52) – Варшава (13:53)

19:13 – 909/910 Київ-Пас – (Ковель 04:22) – Хелм (09:40)

18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Хмельницький (02:15) – Тернопіль (04:23) – Львів (07:10) – Перемишль (09:02)

17:02 – 814/813 Львів – Хелм (21:52)

До Словаччини

11:35 – 8861 Чоп – Кошице

16:50 – 961 Чоп – Кошице

До Угорщини

03:28 – 32519 Чоп – Захонь

05:30 – 32539 Чоп – Захонь

08:22 – 32529 Чоп – Захонь

10:25 – 32517 Чоп – Захонь

12:30 – 33 Мукачево – Будапешт

16:12 – 32513 Чоп – Захонь

16:30 – 32521 Мукачево – Будапешт

20:25 – 32523 Чоп – Захонь

22:29 – 32511 Чоп – Захонь

До Австрії

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень (11.21)

До слова! Усі країни ЄС, які межують з Україною, пропускають через кордон за наявності внутрішнього паспорта громадянина України або закордонного.

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