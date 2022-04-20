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Евакуація Укрзалізницею: як курсуватимуть додаткові та міжнародні потяги 20 квітня
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Евакуація з найгарячіших бойових точок триває. На сьогодні, 20 квітня, Укрзалізниця призначила 7 додаткових внутрішніх рейсів та 17 міжнародних.
Графік руху усіх евакуаційних потягів опублікувала пресслужба Укрзалізниці.
І ще Залізні вокзали: 10 міст отримали відзнаки від Укрзалізниці
Евакуаційні поїзди на 20 квітня
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Зверніть увагу! Час відправлення та прибуття поїздів можуть бути змінені, тому стежте за актуальною інформацією на сайті компанії.
Розклад міжнародних рейсів
До Польщі
- 08:30 – 715/716 Київ-Пас – Вінниця (11:25) – Хмельницький (13:21) – Тернопіль (15:00) – Перемишль (19:37)
- 19:13 – 67/68 Київ-Пас – (Ковель 04:52) – Варшава (13:53)
- 19:13 – 909/910 Київ-Пас – (Ковель 04:22) – Хелм (09:40)
- 18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Хмельницький (02:15) – Тернопіль (04:23) – Львів (07:10) – Перемишль (09:02)
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм (21:52)
До Словаччини
- 11:35 – 8861 Чоп – Кошице
- 16:50 – 961 Чоп – Кошице
До Угорщини
- 03:28 – 32519 Чоп – Захонь
- 05:30 – 32539 Чоп – Захонь
- 08:22 – 32529 Чоп – Захонь
- 10:25 – 32517 Чоп – Захонь
- 12:30 – 33 Мукачево – Будапешт
- 16:12 – 32513 Чоп – Захонь
- 16:30 – 32521 Мукачево – Будапешт
- 20:25 – 32523 Чоп – Захонь
- 22:29 – 32511 Чоп – Захонь
До Австрії
- 14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень (11.21)
До слова! Усі країни ЄС, які межують з Україною, пропускають через кордон за наявності внутрішнього паспорта громадянина України або закордонного.
Читайте також: "Залізні люди": Борис Джонсон зняв відео у поїзді Укрзалізниці
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