Евакуація полями та ночівля під "Градами": історія порятунку українки з Херсонщини

Російська армія взяла Херсонщину під контроль ще в перші дні повномасштабної війни. І якщо одні українці в силу різних причин не наважуються переїхати на підконтрольну Україні територію, то інші покидають рідні домівки та вирушають в дорогу заради порятунку.

Анна, якій вдалося разом з сім'ю вирватися з-під окупації, зізналася, що їй та її рідним довелося пережити дорогою на волю. Свою історію евакуації переселенка з Херсонської області розповіла 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ.

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Евакуація через поля та ночівля під обстрілами "Градів"

Окупанти цинічно обстрілювали Херсонщину з перших днів повномасштабного вторгнення. Крім цього, вороги здійснювали воєнні злочини просто на вулицях населених пунктів. А зважаючи, що вікна домівки Анни виходили на одну з військових частин області, то вона на власні очі бачила безчинства окупантів. Тож на евакуацію жінка не довго зважувалася.

Анна разом з чоловіком та маленьким сином дочекалися паузи між обстрілами, стрибнули в машину та поїхали у напрямку Кривого Рогу. Свій маршрут вони побудували через поля, аби на трасі не нарватися на ворогів, які сиділи у засідках.

Дорога була страшною та виснажливою. Ночували довелося в полі під обстрілами "Градів". Наступного дня біля одного села в полі наткнулись на росіян. Вони взяли документи й перевірили всю машину. Чоловіків роздягали до трусів і шкарпеток, перевіряли, чи ті мають татуювання. Те саме робили навіть з дітьми. На щастя, все обійшлося їхню машину пропустили.

Так Анні та її сім'ї вдалося врятуватися та добратися на підконтрольну Україні територію, а згодом – знайти нову домівку. А насамкінець українка додала, що виїжджати чи ні – це вибір і відповідальність кожного окремо. Але втікати з-під окупації треба бодай заради майбутнього дітей.

Повну історію Анни, яка вибралась з окупованої Херсонщини, можете почитати на 24 каналі.

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