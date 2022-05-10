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Естонський політик виконав пісню "Браття Українці" на телевізійному шоу (відео)

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Естонський політик виконав пісню "Браття Українці" на телевізійному шоу (відео) - фото 1

Естонці підтримують Україну з перших днів повномасштабної війни. На цей раз прояв підтримки побачили під час телевізійного шоу "Маска". Політик естонського парламенту заспівав українською!

Політик, тричі міністр і віцеспікер естонського парламенту Ханно Певкур виступив на телеканалі TV3 Estonia під час шоу "Maskis laulja 2022" із піснею "Браття Українці".

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Концепт шоу передбачає, що глядачі не знають, хто співає під маскою, а намагаються вгадати. Потім виконавця розсекречують.

Ханно Певкур вразив всіх у фіналі естонського телешоу "Співак у масці". Він посів друге місце і заспівав українську патріотичну пісню.

Дивіться потужний і несподіваний виступ на підтримку героїзму українського народу:

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