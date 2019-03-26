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Дівчина зірки Сутінок похизувалась стрункою фігурою у білизні: відео

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Стелла Максвел у білизні - фото 1
Стелла Максвел у білизні / instagram.com/stellamaxwell

Відома модель Стелла Максвелл потішила шанувальників звабливим відео лише у спідній білизні. Щоправда, дівчина Крістен Стюарт з "Сутінок" викликала не лише шквал компліментів, а й критики.

28-річна новозеландська та британська топ-модель Стелла Максвелл часто з'являється на обкладинках глянців, а також є ангелом Victoria's Secret та обличчям бренду Maxfactor.

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Тому не дивно, що мало хто досі не впізнає білявку, яка зустрічається з акторкою Крістен Стюарт. До того ж, Стелла активно веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться свіжими кадрами ледь не щодня. На сьогодні кількість підписників красуні перетнула межу в 4,5 млн та продовжує стрімко збільшуватись.

Нещодавно Максвелл поділилась ефектним записом з залаштунків зйомок, на якому позує лише у білизні. За короткий час відео побачили понад 200 тисяч осіб, а ще більш як 600 залишили коментарі. Але серед компліментів знайшлась і критика, адже фанати стривожені надто стрункою фігурою моделі, а також тим, що саме вона публікує в мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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