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Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба

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Ескіз Державного герба України - фото 1
Ескіз Державного герба України

В Україні вибрали переможця конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України. Ескіз обійшов 111 інших пропозицій. Однак схвалений 19 листопада членами журі варіант викликав в мережі бурхливу реакцію.

Українці в інтернеті розкритикували представлений ескіз, який тепер планують подати на затвердження до Верховної Ради. Так, користувачі вказали на низку спірних моментів в малюнку, а також закликали депутатів не голосувати за нього.

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Ескіз нового Державного герба України - фото 435782
Ескіз нового Державного герба України

За словами глави Мінкульту Олександра Ткаченко, якщо нардепи підтримають такий вибір конституційною більшістю – відповідний ескіз буде офіційно оформлений як Великий Державний Герб.

Ескіз-переможець авторства Олексія Кохана містить обов'язкові для великого Державного Герба елементи: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і Знак Княжої Держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб (Тризуб).

Поки невідомо, що вирішать депутати, але у соцмережах вже масово критикують малюнок:

Крім цього, людей дивує вираз обличчя лева:

Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба - фото 435784

Багато хто запитує, чому в лева нафарбовані нігті:

Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба - фото 435785
А інші просто створюють кумедні колажі:
Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба - фото 435791

Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба - фото 435783

Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба - фото 435786

Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба - фото 435787

Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба - фото 435788

Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба - фото 435789

Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба - фото 435790

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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