Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба

В Україні вибрали переможця конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України. Ескіз обійшов 111 інших пропозицій. Однак схвалений 19 листопада членами журі варіант викликав в мережі бурхливу реакцію.

Українці в інтернеті розкритикували представлений ескіз, який тепер планують подати на затвердження до Верховної Ради. Так, користувачі вказали на низку спірних моментів в малюнку, а також закликали депутатів не голосувати за нього.

І ще: Нацбанк вводить в обіг колекційну монету на честь Держприкордонслужби: фото

Ескіз нового Державного герба України

За словами глави Мінкульту Олександра Ткаченко, якщо нардепи підтримають такий вибір конституційною більшістю – відповідний ескіз буде офіційно оформлений як Великий Державний Герб.

Ескіз-переможець авторства Олексія Кохана містить обов'язкові для великого Державного Герба елементи: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і Знак Княжої Держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб (Тризуб).

Поки невідомо, що вирішать депутати, але у соцмережах вже масово критикують малюнок:

Крім цього, людей дивує вираз обличчя лева:

Багато хто запитує, чому в лева нафарбовані нігті:

А інші просто створюють кумедні колажі:

Читайте також: Скільки українців підтримують введення суворого локдауну