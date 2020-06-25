Ешлі Грем знялася у відвертій фотосесії вдома

Plus-size модель Ешлі Грем і активістка бодіпозитиву взяла участь у відвертій фотосесії. Зірка приміряла незвичайну сукню, яка оголила її тіло.

Популярна американська пишнотіла модель Ешлі Грем постала у відвертому образі.

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Знаменитість позувала в пікантній сукні з оголеними грудьми і животом для обкладинки модного глянцевого журналу Harper's Bazaar. Фото Грем опублікувала в своєму Instagram. 32-річна знаменитість відображена в трикотажній сукні молочного кольору, на шиї у моделі масивне золотисте кольє.

Відомо, що зйомка проводилася дистанційно через платформу Zoom. Знімок в соцмережі захопив шанувальників Ешлі Грем. Публікація отримала більш як 654 тисячі лайків і понад 3,4 тисячі коментарів. Гортайте галерею:

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