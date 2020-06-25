Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Ешлі Грем знялася у відвертій фотосесії вдома

  • 31
Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / instagram

Plus-size модель Ешлі Грем і активістка бодіпозитиву взяла участь у відвертій фотосесії. Зірка приміряла незвичайну сукню, яка оголила її тіло.

Популярна американська пишнотіла модель Ешлі Грем постала у відвертому образі.

І ще: Дівчина Роналду похизувалася апетитними сідницями у прозорій сукні: звабливе фото

Знаменитість позувала в пікантній сукні з оголеними грудьми і животом для обкладинки модного глянцевого журналу Harper's Bazaar. Фото Грем опублікувала в своєму Instagram. 32-річна знаменитість відображена в трикотажній сукні молочного кольору, на шиї у моделі масивне золотисте кольє.

Відомо, що зйомка проводилася дистанційно через платформу Zoom. Знімок в соцмережі захопив шанувальників Ешлі Грем. Публікація отримала більш як 654 тисячі лайків і понад 3,4 тисячі коментарів. Гортайте галерею:

Це цікаво: Модель показала свої реальні фото і викликала захват фанатів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8529
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 303
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
  • Вчора, 19:00
  • 4339
Загрузка...
Новини