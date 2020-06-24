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Дівчина Роналду похизувалася апетитними сідницями у прозорій сукні: звабливе фото

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Наречена знаменитого португальського футболіста Кріштіану Роналду, аргентинська модель Джорджина Родрігес в черговий раз блиснула своєю сексуальною фігурою. Відомо, що знімок був зроблений у рамках фотосесії для італійського глянцю Grazia Italia.

Кохана нападника Ювентуса Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес в черговий раз довела, що сексуальність не завжди повинна супроводжуватися оголеністю.

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Так, наречена зіркового футболіста опублікувала у себе в Instagram фото біля басейну, але не в купальнику, а в довгій сукні, яка, з одного боку, закриває все тіло іспанки – від шиї до п'ят. З іншого боку, яскраво підкреслює ефектні форми дівчини – сідниці і бюст.

"Наш пункт призначення – це зовсім не місце, а новий погляд на речі", – підписала своє нове фото Джорджина Родрігес.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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