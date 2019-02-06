Найкрасивіша plus-size модель світу в рекламі купальників: відео

Найвідоміша модель plus-size Ешлі Грем потішила прихильників сонячним відео у купальнику. Апетитна красуня вкотре показала, що всі жінки прекрасні і не повинні соромитися себе.

31-річна американська модель Ешлі Грем, яку вважають найбільш оплачуваною у категорії plus-size, надихає представниць прекрасної статі по всьому світу. До того ж, дівчина веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 8 мільйонів підписників. Там Ешлі ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно модель разом зі своїми колегами стала зіркою нової реклами купальників, відео з якої вже з'явилось на акаунті Грем. Сонячний ролик показує апетитних дівчат, які веселяться на побережжі і зовсім не соромляться своїх форм.

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