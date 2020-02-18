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Ешлі Грем показала, як виглядає її тіло після пологів

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Ешлі Грем з чоловіком і малечею - фото 1
Ешлі Грем з чоловіком і малечею / fidar

Найдорожча модель plus-size Ешлі Грем, яка місяць тому вперше стала мамою, повністю оголилася на фото і показала розтяжки на тілі.

Сміливий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, на фото Ешлі позує повністю голою, прикривши пишні оголені груди рукою. На фотографії Грем демонструє шанувальникам розтяжки на животі, які з'явилися за час вагітності. "Теж я. Нова історія", – таким підписом супроводила знімок зірка.

Примітно, що шанувальники підтримали Ешлі в коментарях, зазначивши, що це нормально і вона виглядає чудово. Крім того, користувачі відзначили, що поважають Грем за те, що вона не боїться показати свої недоліки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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