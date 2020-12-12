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Ешлі Грем оголила груди у фотосесії для Vogue: гарячі кадри
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Відома американська plus-size модель Ешлі Грем взяла участь у фотосесії для італійської версії популярного модного глянцю Vogue. Шанувальники у захваті від красуні!
На своїй сторінці в Інстаграмі 33-річна знаменитість поділилася ефектними кадрами зі зйомок, де вона позувала без бюстгальтера.
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На знімках Ешлі постала в теплому пальто, білизні з високою посадкою і взутті на підборах в компанії інших пишнотілих моделей – Альви Клер, Джилл Кортлев і Паломи Ельзессер. Варто зазначити, що виглядають дівчата просто карколомно! Про що написали фоловери Ешлі.
Ще на кількох кадрах Ешлі позувала одна в сукні-безрукавці з трикотажу, довгих рукавичках білого кольору і з невеликою сумочкою через плече. Гортайте галерею:
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