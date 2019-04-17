Еротичний гороскоп для жінок: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жіночий еротичний гороскоп – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, яку характеристику зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Зірки та планети знають все про вас й ваш сексуальний темперамент. Читайте далі та дізнайтеся про еротичні особливості кожного знаку зодіаку.

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До вашої уваги жіночий еротичний гороскоп на українській мові!

Еротичний гороскоп для жінок

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Вона артистка в житті. Це зовсім не означає, що вона нещира. Навпаки! Щоразу вона ототожнює себе з тією роллю, яку грає. Вона створює враження натури емоційно багатої, але не завжди такою є. Вона не приховує своїх емоцій, прагне гри, здатна повірити у все, чого сама побажає. Усвідомлюючи це, не довіряє своєму мисленню, прагне все перевірити фактами. Даючи вихід емоціям, вона впадає в крайнощі. В інтимних стосунках вона не така хороша актриса, як у житті. Тут вона швидше пасивна, націлена на одержання емоцій, відчуттів. Сама вона ніколи не впливає на формування стилю любощів. Свій стан ліпше пояснює словами, ніж мовою почуттів. Вона розчаровує юнаків, які оцінюють її відповідно до враження від неї в товаристві. Ставши жінкою, вона свої уявлення про культуру стосунків переносить на територію спальні. Але парфуми, прозора білизна, свічки, лампи, сентиментальність ніколи не принесуть їй задоволення. В глибокій підсвідомості вона прагне простого і грубого кохання. На жаль, її спосіб життя і поведінка приваблюють витончених юнаків та чоловіків, чуйних і чутливих, але жоден з них не зможе подарувати їй відчуття повноти щастя.

Юнакам немає сенсу її обожнювати, переслідувати, спокушати чи приневолювати. Вона сама обирає собі коханого і лише за такої умови проявить глибину своїх почуттів. З іншими хлопцями вона холодна, недоступна, норовлива та зневажлива. Не кожен з обранців пристосується до її неврівноваженості, вимогливості та примхливості. Спілкування з нею потребує великого терпіння. Вона полігамна, тобто може одночасно дружити з кількома юнаками й при цьому чіпко тримається за кожного з них. Тих, до кого вона байдужа, полюбляє водити за ніс. А зі своїми обранцями вона чудово проводить час, за умови, що її не контролюватимуть. Ставши жінкою, вона трактує власне тіло як цінний інструмент, розрахований винятково на віртуозів. Коханням любить займатися тривалий час, залишаючись у збудженому мрійливому стані ще кілька днів по тому. Примітивний секс її не цікавить.

Та, що народилася під цим знаком зодіаку, рідко буває щаслива. Часто її життя закінчується трагічно. Вона приречена на тугу по єдиному ідеальному коханому, якого шукає ціле життя. Жи­ве вона з відчуттям ущербності. Та коли їй вдається знайти свій ідеал, її життя стає справжнім земним раєм. Якщо вона почне зустрічатися з посереднім індивідуумом, він її не зрозуміє. Часом вона буває дуже пригнічена, мовби тужить за коханим братом, який колись загинув. Продовжуючи пошуки ідеалу, вона безліч разів наштовхується на повне нерозуміння. Вона тонко відчуває, талановита, але справляє враження кинутої коханим. Вона завжди приваблива і користується успіхом. Фізична насолода не дає їй повного задоволення. Прагнучи переконатися у власній привабливості, вона може міняти обранців. Минає час... Тягнуться вервечкою сірі роки. Відчайдушні спроби знайти щастя можуть привести її до самознищення. Це пошук "астрального шлюбу", без якого життя для неї — лише жалюгідний жарт жорстоких богів.

Справжнє кохання потребує такого стану свідомості, коли звичне мислення та самоконтроль поступаються місцем самозабуттю, самовіддачі, полонові стихії та екстазу. А Рак постійно прагне домінувати в усьому, чим займається, панувати над оточенням, контролювати близьких людей. Ця тенденція є в постійній суперечності з коханням. Дівчина, яка народилася під цим знаком зодіаку, не любить при інших виявляти власні почуття та емоції, бо сприймає таку поведінку як своєрідну форму капітуляції. У неї дуже чутливе тіло. У коханні думає лише про себе, тому часто-густо бачить в обранцеві лише інструмент для задоволення своєї жаги. У любощах буває агресивна, легко збуджується, виявляє ініціативу й полюбляє грати перші ролі. Розчарована в коханні, вона подвоює енергію в галузі професійної чи громадської діяльності. Вона дуже марнославна; щасливою зможе бути, якщо зрозуміє, що в коханні найбільше виграє той, хто вміє не лише брати, а й віддавати.

Суттю її індивідуальності є невідповідність між чуттєвим потягом, який вона має, та біополем, яке вона випромінює. Перший — чахлий і недорозвинутий, друге — агресивне, таке, що привертає увагу. Вона помічає, що приваблива, і прагнення юнаків добитися її прихильності тішить її, задовольняє самолюбство. Вона бавиться залицяльниками, не розуміючи змісту цієї гри, бо сама не відчуває жадань. В майбутньому їй подобатиметься маніпулювати чоловіками. Цілком усвідомлюватиме власну привабливість і намагатиметься її підкреслити. Попри те, що вона ніколи не відчуватиме пристрасного бажання, любитиме кохання і легко досягатиме задоволення. Її незгода на певні екстравагантні пози в любощах може бути викликана, скажімо, турботою про збереження своєї зачіски. Секс не цікавить її такою мірою, як може здатися з першого погляду. Протягом всього її життя юнаки та чоловіки приймають її за якусь іншу, тому й розчаровуються.

Щасливець, хто кохає її та досягає взаємності. В досвіді людства тяжко віднайти щось досконаліше і прекрасніше. Вона обожнює кохання, є послідовною і безмежною прибічницею моногамії — належності одному партнерові. Її готовність до кохання не залежить від години дня, місця та обставин. Готова до любощів у найнеймовірніших ситуаціях. Вона без комплексів, готова на будь-які екстравагантності та експерименти, але тільки в дуже інтимній атмосфері. Кохання ніколи не втрачає для неї свіжості. Її емоції не суперечать її розумові. Вона прагне завше підкреслювати свою належність коханому ніжними жестами та ласкою. Якщо в неї немає коханого, вона страждає, адже постійно прагне близькості, дотику і тепла. Її можна легко образити, відхиливши її ласку, бо вона це сприймає як вияв ворожості, попри те, що розуміє: з боку партнера це лише наслідок перевтоми. їй важко це уявити, бо сама ніколи не відчуває перевтоми від надміру чуттєвих імпульсів. Вона здатна бути одночасно ідеальною дружиною, коханкою, матір’ю, господинею. Вона завжди вірна і належить лише одному партнерові, через це не розуміє і не прощає зрад.

Вона — жертва сил, які чинять протидію. В майбутньому фізичне задоволення від кохання вона відчуватиме дуже інтенсивно, але водночас психічно буде не здатна ні насолоджуватися, ні схвалювати його. В коханні вона не вміє проявляти ініціативу. Партнер змушений все повністю взяти на себе. При цьому його можуть заохотити або знехтувати ним — залежно від хвилинного настрою. Вона не любить розмовляти про кохання, адже не вміє переповісти свої відчуття. Зовні вона нічим не виявляє свого стану збудження чи жадання. Секс в її свідомості виведений з категорії вищих почуттєвих емоцій, він дає їй лише чисто фізичне задоволення. Во­на дратується надмірною ніжністю, сентиментальністю, делікатністю — не відчуває цієї атмосфери. Опісля палких любощів вона може поводитися так, мовби нічого не відбулося, — жодного ласкавого слова, жесту, усмішки. Вона повинна обережно добирати собі партнерів. Найгіршими для неї є Козероги, а найкращими — Діви та Скорпіони. Найбільшим її ворогом є вона сама.

Вона дуже темпераментна. Любить кохатися й охоче зізнається, що в любощах ненаситна. Кохання є в її житті предметом культу. Стримування вплине на неї лише негативно. Вона завше приваблива, втім, не стільки естетичною красою, скільки відчуттям особливої повноти життя. У неї невичерпна життєва енергія, яку вона в змозі спрямувати в різні галузі. Вона пишається власним тілом, його чарівністю, дбає про нього й зберігає в хорошій формі. Вона може бути чудовою дружиною для чоловіків, які мають нетрадиційні погляди на секс в родинному житті й на так звану подружню вірність. Її майбутні зради зумовлені не слабким темпераментом її чоловіка, а безмежним прагненням нових вражень. Якщо обранець їй імпонує і вона його кохає, вона по-своєму буде йому вірна, тобто чоловік завжди буде в неї на першому місці. Її любовні пригоди за таких умов ніколи не порушать наявних сімейних уз. Вона зуміє відділити секс від кохання, що відрізняє її від більшості жінок.

Характерною рисою тих, хто народився під цим знаком, є життєрадісність, поєднана з допитливістю та прагненням вражень, особливо чуттєвих. В усіх проявах життя Стрілець бере участь з ентузіазмом. Полюбляє сенсацію, зміну вражень, неприродність. Вона врівноважена, товариська, чуттєво реагує на смак, аромат, зображення, звук. Вона ще в юності обожнює власне тіло, неначе знає, що воно стане згодом для неї чудовим інструментом кохання. Во­на любить зміну відчуттів, різноманітність і наділена широтою еротичного збудження. Більша частина її енергії адресована коханому, з яким вона поєднана емоційно і якому зберігає вірність. Одночасно її надзвичайна комунікабельність і значна потреба в нових знайомствах за сприятливих умов призводять до того, що вона опиняється в чужих обіймах. Секс приваблює її не менше, ніж її сестру — Скорпіона. Вона має добре перевірити психологічні та фізичні можливості свого обранця. Як­ що вона вийде заміж за чоловіка з середнім чи слабким темпераментом, то на неї чекає розлучення, невроз або нескінченна смуга позашлюбних пригод. Вона легко збуджується, реагує з відвертістю та ентузіазмом. Коли вона стане жінкою, секс в її виконанні буде завше чудовою містерією, спектаклем.

Вона не в змозі відділити секс від кохання. Вона закохана у своїх партнерів. Цей тісний взаємозв’язок породжує обмеження і бар’єри на її шляху до щастя. їй подобається далеко не кожен. Часто імпульсивно виходить заміж дуже юною, швидко й несподівано закохавшись ще до того, як зуміє зрозуміти й пізнати себе. До того ж їй здається, що це єдине, перше й останнє, кохання в її житті. Часто вона вже має сім’ю, коли її ровесниці лише починають експериментувати в цій галузі. Вона створена для бурхливих пристрастей. В найперших любовних пригодах її заполонює пристрасне жадання. Вона буває агресивна та ревнива, але не витримує таких рис у свого партнера. Почуття відповідальності не дозволяє їй кинути сім’ю, але якщо це стається, то вона досить швидко зближується з іншим чоловіком, щоб відчувати себе обтяженою новими зв’язками. Вона досягає в сексі вершини насолоди, відомої лише небагатьом обраним.

Вона рідко буває пристрасна чи холодна. Здебільшого не відчуває багатьох емоцій, які властиві Скорпіону, але завше протестуватиме проти найменшої спроби принизити значення сексу в її житті. Відзначається марнослав’ям, цілеспрямованістю. Її творча натура прагне досконалості, і тому вона буває нетерпима до помилок інших. Вона може бути ідеальною партнеркою для стриманого в коханні юнака. Бурхливі почуття їй недоступні. Згодом у сімейному житті секс стає для неї ритуалом, невіддільно пов’язаним з ніччю. Вона акуратно повісить свій одяг, старанно вмиється, зачешеться, напарфумиться й надягне нічну білизну. Чоловік лежатиме й читатиме, очікуючи на її прихід. Чинитиме вона так з найкращих міркувань, адже їй дійсно хотітиметься, щоб все було якомога краще. А він, можливо, хотів би хоч раз заволодіти нею на підлозі, з переплутаним волоссям, серед розкиданого одягу, хоч би один раз відчути аромат її тіла замість пахощів найвишуканіших парфумів. Во­ на багато може зробити для нього, але тільки не це, оскільки не відчуває таких поривів. Зрада чоловікові з її боку практично неможлива. Її улюбленим заняттям є ведення домашнього господарства і приймання гостей. Вона товариська, комунікабельна, любить привертати до себе увагу, любить подобатись і веселитися.

Вона невиліковний романтик, і її темперамент немовби звернений всередину самої себе. В різні періоди вона створює різні образи й плекає ілюзії, загальною рисою яких є їхня нереальність. В дитинстві вона захоплювалася казками, а витворені її уявою образи є для неї не менш реальними, як дійсність. Її перші захоплення — це милі, делікатні, романтичні, дещо інфантильні хлопчики. Майбутніх жінок, які народилися під цим знаком, можна поділити на дві групи. До першої належать ті, які виходять заміж за чоловіків, не наділених особливо бурхливим темпераментом. Як правило, вони живуть з ними довго і щасливо. До другої групи належать значно неспокійніші. Ті, в чиїй уяві замість шляхетного й романтичного коханця переважає пірат. Все говорить про те, що якби у неї вистачило відваги на зв’язок з подібним чоловіком, вона неодмінно була б дуже щаслива. Але, як правило, вона уникає справжніх чоловіків, почуваючи себе безпечніше в середовищі чоловіків психічно слабких, які потребують з її боку опіки та поблажливості. Часто вона знаходить себе в ролі коханки й довіреної особи артистів, політиків, тобто людей, велич і слава яких може значною мірою залежати від її захоплення та утішань. Вона боїться не так сексуальної сили справжніх чоловіків, як небезпеки позбутися захисного шару мріянь та ілюзій, тому її "хлопчики" залишаються, а чоловіки нерідко ображені йдуть геть.

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