Сексуальний гороскоп для чоловіків: характеристика знаків Зодіаку

Чоловічий еротичний гороскоп – у нашій статті. Читайте прогноз астрологів та дізнайтеся, що в сексуальному плані приготували зірки для вашого знаку Зодіаку.

Зірки та планети знають все про вас й ваш сексуальний темперамент. Читайте далі та дізнайтеся про еротичні особливості кожного знаку зодіаку.

І ще: Еротичний гороскоп для жінок: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Передбачаємо, що комусь з читачів гороскоп сподобається, іншим – категорично ні. Першим ми радимо не надто радіти, а другим – не засмучуватися. Окреслені гороскопом інтимні можливості знаків не повинні сприйматися як щось незаперечне, раз і назавжди визначене. З'ясувавши, якими саме здібностями вас наділила природа, ви можете спробувати внести бажані корективи.

Отож, до вашої уваги характеристика кожного знаку Зодіаку на українській мові!

Сексуальний гороскоп для чоловіків

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Щоб подарувати йому задоволення, любовна пригода має бути з інтригою. В його стилі загадкові телефонні дзвінки, організовані таємні зустрічі й таке інше. Сама здобич приносить йому значно менше радощів, ніж її завоювання. Інтриги можуть стати змістом його життя. Він особливо схильний до стурбованості з приводу власних фізичних можливостей, хоча тривоги ці майже завжди безпідставні.

Він полюбляє "серйозні" розмови про секс, словесний еротизм, любить схиляти до кохання і свідомо збуджувати. Все це слугує йому доказами власної цінності. Він добре почувається з нервовою дівчиною, яка сумнівається у своїй сексуальності й можливостях, оскільки процес подолання її комплексів його жагуче збуджує. За сприятливих умов він може бути чудовим коханцем. Загалом він дуже доброзичливий, товариський, словом, загальний улюбленець.

Більшість тих, хто народився під цим знаком зодіаку, схильні до культу речей, снобізму, зовнішнього лоску і поверхових методів підвищення своєї вартісності в очах свого оточення. Він є полігамним (може одночасно зустрічатися з кількома дівчатами), йому не властива глибока емоційність і захопленість, тож саме це, а також відданість одній людині й потрібно в собі розвивати.

Основним в його психічному стані є тверда впевненість у власній чоловічій гідності. Він не потребує підтвердження цього ні для себе, ні для свого оточення. Також він не відчуває потреби підкреслювати свою чоловічу гідність такими сумнівними методами, як зловживання алкоголем, азартні ігри, удавана грубість та жорстокість, прагнення влади й домінування. Він не часто закохується, але в усіх своїх любовних контактах відчуває максимум емоцій. Він дуже чутливий, бачить у дівчині не лише об’єкт любощів, але й людину. Дівчата, спілкуючись з ним, почувають себе дуже юними, вродливими, а також у повній безпеці.

У майбутньому він не залишатиме на своєму шляху жінок нещасними та ображеними. В житті йому доведеться кохатися з багатьма, але не для того, щоб колекціонувати перемоги. Кількісне ставлення до сексу йому абсолютно не властиве. Для нього характер на любов до повної особистої свободи, самостійності та незалежності, а також повне небажання підкоряти себе загальноприйнятим нормам, усьому тому, що називають рутиною.

У товаристві він жвавий, дотепний, у нього широке коло зацікавлень. Він нічого не робить з примусу. Ніколи не вступатиме в контакти з жінками з ницого потягу, образливого для жінки. Його мета – пізнавати й дарувати насолоду та щастя.

Він невиліковний романтик. У різні періоди життя створює для себе різні образи й плекає ілюзії, загальною рисою яких є їхня нереальність. Як правило, він не переживає глибоких пристрастей. Будь-яка фаза любощів може його задовольнити, після чого він швидко й міцно засинає. Безумство у коханні, про яке він розпитує і чує час від часу, незнайоме йому.

У майбутньому він буде вірним чоловіком, любитиме господарювати, приймати гостей. У нього товариський характер, він любить, щоб на нього звертали увагу, любить усім подобатися, веселитися.

Так само, як Телець, він знає собі ціну. Телець любить дівчат і прагне до контакту з ними. Натомість Рак не любить їх, а вважає, що дівчата повинні здобувати його прихильність. Значну частину енергії він спрямовує на інші життєві цілі. За що б він не брався, він має бути найкращим. Бажання домінувати й надмірне марнославство невпинно рухають його до вершин. Прагнення досягнути досконалості охоплює у нього і сферу кохання.

Хоча він і не здатний на емоційні злети, на відміну від Тельця, але він здатен на дещо не менш "ефективне", а саме: викликати у партнерки почуття знесиленості, оскільки вона знає, що, попри величезне бажання, вона ніколи не зможе заволодіти ним повністю. Вона знову й знову намагається поневолити його, та марно, адже в його ієрархії цінностей жінка стоїть досить низько. Він гадає, що головний обов’язок дівчини – бути готовою на його поклик побачитися в будь-який момент, навіть за півгодини до відльоту його літака.

Поняття вірності немає для нього великого значення. Його майбутня дружина, якщо вона одного з ним соціального прошарку, користуватиметься привілеєм "королеви", чоловік якої може мати не одну утриманку.

Так само, як Овен, він невпевнений у власних фізичних можливостях, однак шукає їхнього підтвердження діаметрально протилежним способом. Його вчинки нагадують інколи водія маленького автомобіля, який будь-що прагне обігнати всі інші авто. Якщо він колекціонує чи роздає порнографію, то головним чином для того, щоб створити враження про себе як хлопця, який багато знає і вміє в коханні.

Замолоду він дуже активно займається любощами, і все заради потреби довести самому собі, на що він здатний. Значно переоцінює технічний бік кохання, адже сам не здатний на глибокі емоційні переживання. В подружньому житті схильний до хворобливих ревнощів, які випливають із підсвідомого страху, що його партнерка може зустрітися з чоловіком, від якого отримає такі емоційні відчуття, після яких він уже не зможе її задовольняти.

В майбутньому дрібні та випадкові невдачі, відомі майже всім чоловікам, неймовірно засмучуватимуть його. Він їх панічно боятиметься і тому більше від інших буде схильний до неврозів й тимчасової імпотенції.

Розвиток його індивідуальності часто буває уповільненим, запізнілим. Сексуальне життя його починається досить пізно. В юності він, як правило, обожнює всіх дівчат. Досить часто його першою партнеркою виявляється його майбутня дружина, а він сам до весілля не усвідомлює цілком ні власних сексуальних можливостей, ні запитів. Він буває схильний до надмірного захоплення та переоцінки своєї партнерки, що зумовлене відсутністю порівнянь. Він є чудовим матеріалом для відданого чоловіка та батька. Щоправда, його поступливість і постійна прихильність призводять до того, що він несподівано зазнає глибоких розчарувань, оскільки більшість жінок чекає від чоловіків зовсім іншого, ніж ідеалізація та самопожертва.

Спокійні та делікатні, сповнені ентузіазму й непрактичні, чоловіки, народжені під цим знаком, подружню зраду чинять так само пізно, як і пізнають першу жінку. Трапляється, що аж сорокарічним він починає розуміти своє біологічне покликання, яке було відоме його друзям ще в шкільні роки. Від цього моменту його життя може піти двома напрямками. В першому випадку він відкриває для себе секс, помічає, що ідеалізм його молодих років був цілковитим самообманом, і у віці, коли його ровесники один по одному здають позиції, він починає тривале й інтенсивне сексуальне життя і не має вікових обмежень.

Однак може статися й так, що його неординарний темперамент так і не зможе скинути з себе шори забобонів, скутості та замороженості. В цьому випадку на нього чекає розчарування, сум за втраченими юними роками.

Любощі є для нього настирливою ідеєю. Жоден інший юнак не потребує любощів такою мірою, як він. Водночас жоден інший юнак не наражається так, як він, на небезпеку зазнати глибокого розчарування. В майбутньому у нього ніколи не виникатимуть так звані чоловічі проблеми. Його потенційні можливості дуже великі, але шанси їх використати мізерні. Він має бути дуже обережним у виборі партнерки. Дівчата для нього є винятково об’єктом любощів, тому він не здатний зрозуміти та оцінити яскравість їхньої індивідуальності. Не багато дівчат здатні тривалий час витримувати таке ставлення.

Він же непохитно вірить, що заслуговує на те, чого прагне і що належить йому в житті. А якщо життя не відповідає його прагненням, то його охоплює відчай і страх. В його уяві процедура природного відбору має максималістський характер. Він помічає дівчину, знайомиться з нею і готовий відразу ж іти до неї в ліжко, але власний досвід підказує йому, що лише незначний відсоток дівчат реагує позитивно на таку його поведінку.

В любощах він простіший від юнаків, народжених під іншими знаками зодіаку, але його кількісні сексуальні можливості за сприятливих умов просто вражають.

У нього могутній сексуальний темперамент, який, втім, не стає настирливою ідеєю. На відміну від Терезів, він має більші шанси реалізувати свої потреби та жадання. Вищість над дівчиною не є для нього чимось, в чому він прагне постійно переконуватися, і тим, що повинен щоразу наново собі доводити. Він боїться домінування коханої, її зверхності. Протягом свого життя він вивчає не так секс, як слабкості, вразливі місця, психіку жінки. До того ж він це робить з напруженням, властивим тому, хто вивчає свого супротивника.

Його численні успіхи є для нього однаковою мірою актами тріумфу й досягнення в накопиченні еротичного досвіду. Він здатен бути холоднокровним витонченим тактиком, гравцем, відмінним актором, який при потребі береться за найрізноманітніші ролі. Він уміє грати на жалості, злості, ревнощах, заздрощах, сумнівах, комплексах, материнському інстинкті, а витонченість цієї гри є похідною від рівня його вродженого інтелекту.

У всіх інших галузях (крім кохання), в стосунках з людьми він сердечний, доброзичливий, чуйний, лагідний. На його думку, дівчат потрібно остерігатися, не давати їм підкорити себе, а прагнути підкорити їх собі. Коли він досягає цього, починає нудитися й обирає собі нову мету. В любощах йому, можливо, не вистачає спонтанності, однак це повністю компенсується його необмеженими фізичними можливостями й еротичною програмою.

Він надзвичайно сприйнятливий до чуттєвих емоцій. Обожнює смачні страви, гарні напої, музику, твори мистецтва, сонце, природу, товариство. Має дуже розвинений інстинкт забави, найбільше любить дівчат. Він може бути чудовим коханцем, але йому потрібно багато займатися самоудосконаленням, щоб не стати найгіршим варіантом для чоловіка. Він може бути чарівним приятелем, відвертим і прямолінійним, але емоційно поверховий.

В контактах з дівчатами їхня молодість, врода й знадливість цілком захоплюють його, будять різнопланові відчуття, якими він інтенсивно насолоджується. Лестощі та компліменти, вимовлені ним в цей момент, є правдиві. Він, природно, прагне фізичного контакту, але якщо натрапляє на перешкоди, то не дуже близько бере їх до серця і не стає через це агресивнішим.

Класичний Козеріг – язичник. Життя для нього – невичерпне джерело радощів, щастя, і тому його, на думку Козерога, не можна марнувати. Життя для нього найбільша цінність, а серед його проявів – любощі, котрі для нього найдивовижніша містерія, котрі він вивищує майже до рівня релігії. Для Козерога любощі на 90 відсотків — це психічні, емоційні переживання, в яких доводиться брати участь не лише тілу.

Козеріг цінує фізичні радощі, однак прагне чогось більшого. Повне задоволення він отримує тоді, коли може зануритися в переживання та відчуття аж до втрати свідомості. Козеріг не знає кохання без психічних переживань. Емоційний зв'язок з однією дівчиною робить неможливим займатися іншими. Козеріг буває найнещаснішим серед юнаків, але може бути щасливий більше, ніж будь-хто. Він здатний бути чудовим товаришем лише для небагатьох. Ті, що його оточують, про нього знають не багато, бо часто він буває надто замкнений в собі.

Він є цілком нормальним в сексуальному плані. Дівчат вважає створіннями нижчими, але не є їхнім ворогом, як Терези чи Скорпіон. Дівчина асоціюється в нього найчастіше з "невинністю", яку він щиро захищає. Так само як Лев, він схильний вірити в найабсурдніші "чоловічі міфи". Він один з небагатьох, хто ототожнює естетичну красу дівчини з її сексуальною цінністю, адже цих цінностей він не розрізняє.

В майбутньому схиляється до думки, що секс – це одна з помилок юності, з якої чоловік виростає, щоб зайнятися серйозними справами: заробляти гроші, заводити сім’ю, дітей. Тож не дивно, якщо його дружина стане набридливою й незадоволеною. При цьому Водолій завжди вважатиме себе ображеною стороною. Він не уявляє собі, що його "максимальні досягнення" в любощах не такі вже й значні в порівнянні з середньою активністю інших чоловіків. До своєї дружини він ставитиметься дещо поблажливо, вважаючи, що вона не завжди усвідомлює власні вчинки.

Він людина, обернена всередину, інші для нього є лише інструментом його самоаналізу. Змужнівши, він охоче займатиметься любощами, даруючи незабутні відчуття своїм коханим, та при цьому завжди залишатиметься для них загадкою. Він наділений щедрою уявою, яка відома лише йому самому. Полюбляє вести розмови про ліжко і говорить про це чарівно. Він сповнений тепла й еротизму, коли змальовує вроду і принади тіла своєї коханої.

Дівчата, згадуючи про нього, відтворюють у своїй уяві образ, дуже далекий від дійсності. Він завжди почуває себе безмежно самотнім, тому, врешті-решт, в любощах зазнає поразки. Немає такої дівчини, яка змогла б проникнути в його внутрішній світ і зрозуміти, який він насправді. Кожна з них до кінця життя згадуватиме проведені з ним хвилини, тим часом як він забуде про всіх і володітиме винятково лише сам собою.

І ще: Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс