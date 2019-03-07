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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Ivan NAVI – Коливання: концертний кліп та слова запальної пісні

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Ivan NAVI - фото 1
Ivan NAVI

Український співак Ivan NAVI представив нову відеороботу на улюблений трек своїх фанів з альбому "Такі молоді". Слухайте новий танцювальний хіт!

Артист зробив концертний відеокліп на знак вдячності своїм відданим слухачам. Після презентації платівки багато шанувальників серед нових треків виділили саме "Коливання" і просили зробити її синглом. Ivan NAVI не тільки додатково випустив сингл в новому звучанні, а й презентував офіційне відео з концерту у Львові, яким відкривав свій тур по Україні на підтримку альбому.

І ще: Ivan NAVI випустив дебютний альбом Такі молоді

У відеокліпі можна побачити не тільки live відео з самого виступу, а й кадри з саундчеку і бекстейдж. Також шанувальники, які були присутні на концерті, зможуть знайти себе на відео, адже багато кадрів в кліпі присвячено саме їм.

Це був незабутній тур "Такі Молоді" і ми плануємо його продовження містами, де не вдалось побувати восени. Як на мене, пісня "Коливання" ідеально передає емоції, які я щоразу відчуваю на своїх концертах. Я дуже ціную своїх фанів. По суті, це відео для них і про коливання, хвилі між нами на концертах. - ділиться своїми враженнями Ivan NAVI.

Текст і слова пісні "Коливання":

Твоїх вібрацій коли-коли-коли-коливання
Збиває з ніг.
Ти маєш рацію,
Це моє солодке покарання,
Та буду, втім...
Твого волосся коли-коли-коли-коливання,
Немов гіпноз.
Ще не збулося
Моє найтаємніше бажання –
Наш симбіоз.
І я на зустріч тобі пливу,
Чи я у сні чи я на яву.
Непокірна,
Неймовірна.

Приспів:
Коли-коливання
мене хвилює –
Це моє зізнання.
Ну дай я поцілую!
Коли-коливання,
Що ти зі мною робиш?
Збуджуєш бажання,
коли ти поруч ходиш.
Що ти зі мною робиш,
Коли ти поруч ходиш?

Твоїх вібрацій коли-коли-коли-коливання
Збиває з ніг.
Це твоя грація
Так затьмарює моє сумління.
І хай це гріх,
Але здаватись не буду я,
Бо ти одна така на життя –
Непокірна,
Неймовірна.

Приспів (2).

Український співак Ivan NAVI - фото 312313
Український співак Ivan NAVI

До теми: Ivan NAVI – All For The Love: пісня на Нацвідбір Євробачення 2019 (текст, переклад)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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