Ivan NAVI – Коливання: концертний кліп та слова запальної пісні

Український співак Ivan NAVI представив нову відеороботу на улюблений трек своїх фанів з альбому "Такі молоді". Слухайте новий танцювальний хіт!

Артист зробив концертний відеокліп на знак вдячності своїм відданим слухачам. Після презентації платівки багато шанувальників серед нових треків виділили саме "Коливання" і просили зробити її синглом. Ivan NAVI не тільки додатково випустив сингл в новому звучанні, а й презентував офіційне відео з концерту у Львові, яким відкривав свій тур по Україні на підтримку альбому.

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У відеокліпі можна побачити не тільки live відео з самого виступу, а й кадри з саундчеку і бекстейдж. Також шанувальники, які були присутні на концерті, зможуть знайти себе на відео, адже багато кадрів в кліпі присвячено саме їм.

Це був незабутній тур "Такі Молоді" і ми плануємо його продовження містами, де не вдалось побувати восени. Як на мене, пісня "Коливання" ідеально передає емоції, які я щоразу відчуваю на своїх концертах. Я дуже ціную своїх фанів. По суті, це відео для них і про коливання, хвилі між нами на концертах. - ділиться своїми враженнями Ivan NAVI.

Текст і слова пісні "Коливання":

Твоїх вібрацій коли-коли-коли-коливання

Збиває з ніг.

Ти маєш рацію,

Це моє солодке покарання,

Та буду, втім...

Твого волосся коли-коли-коли-коливання,

Немов гіпноз.

Ще не збулося

Моє найтаємніше бажання –

Наш симбіоз.

І я на зустріч тобі пливу,

Чи я у сні чи я на яву.

Непокірна,

Неймовірна.

Приспів:

Коли-коливання

мене хвилює –

Це моє зізнання.

Ну дай я поцілую!

Коли-коливання,

Що ти зі мною робиш?

Збуджуєш бажання,

коли ти поруч ходиш.

Що ти зі мною робиш,

Коли ти поруч ходиш?

Твоїх вібрацій коли-коли-коли-коливання

Збиває з ніг.

Це твоя грація

Так затьмарює моє сумління.

І хай це гріх,

Але здаватись не буду я,

Бо ти одна така на життя –

Непокірна,

Неймовірна.

Приспів (2).

Український співак Ivan NAVI

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