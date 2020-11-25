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Епічний момент: наречений випадково вдарив наречену під час весільного танцю (відео)

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Епічний момент: наречений випадково вдарив наречену під час весільного танцю (відео) - фото 1

У США на весіллі в штаті Массачусетс наречений випадково вдарив наречену по обличчю під час танцю. Чоловік став знаменитим після опублікування епічного відео.

Так, на відео видно, як наречений танцює без сорочки перед нареченою Мікаелою, яка сидить на стільці, а гості аплодують. Але, коли він збирається розвернутися і перекидає ногу через голову коханої, то випадково б'є її в обличчя. Наречений запитав у нареченої, чи у порядку вона і поцілував.

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Але епічності додає той факт, що незграбний момент на весіллі зняла на камеру теща нареченого. Ролик був опублікований в TikTok і швидко став вірусним в мережі, зібравши безліч переглядів, лайків та коментарів.

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Джерело: dailymail
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