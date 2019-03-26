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Доброзичний восьминіг підкорює мережу: відео

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Вихований восьминіг розвеселив Reddit - фото 1
Вихований восьминіг розвеселив Reddit

Маленький веселий восьминіг став зіркою Reddit та опинився у трендах, а все тому, що він вітається у відповідь. Таке привітання складно не помітити.

На платформі Reddit користувач з ніком to_the_tenth_power поділився кумедним відео з восьминогом, яке за короткий час опинилось у топі мережі. За лічені години допис зібрав понад 80 тис. переглядів та більш як 1,4 тис. коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як чоловік махає тварині, а вона у відповідь також ворушить щупальцем. Ось такий доброзичливий та вихований восьминіг. Щоправда, коментатори пожартували, що він показав середнє щупальце, тобто нецензурний жест. А хтось відзначив, що "восьминіг дуже розумний, адже робить точно кращий життєвий вибір".

Octopus waving hello from r/gifs

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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