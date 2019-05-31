Ці марки авто викрадають найчастіше в Україні

У Генпрокуратурі також опублікували свою статистику по викраденнях / Record Searchlight

У столиці України Києві найбільш "незахищеними" від злодіїв машинами, стали ВАЗ і DAEWOO. Про це повідомив департамент карного розшуку Нацполіції.

Річ у тому, що власники недорогих авто шкодують коштів на додатковий захист, тому частіше стають жертвами викрадення. Крім того, запустити двигун такої машини можна швидше.

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У департаменті також назвали марки авто, які люблять викрадати злодії, що працюють в дорогому сегменті: Toyota, Mercedes, BMW і HONDA. За 2018 рік в Україні викрали 4092 автомобілі. При цьому, 25% всіх викрадень припадають на Київ, 10% на Одеську область і приблизно 9% на Дніпропетровщину.

У Нацполіції розповіли, що за перші три місяці 2019 року в країні викрали 766 автомобілів. 250 машин вдалося повернути власникам. У Генпрокуратурі також опублікували свою статистику по викраденнях. За даними відомства, в 2018 році в Україні відбулося 4405 випадків незаконного заволодіння транспортними засобами, 22% з них припадають на столицю. У 2017 році таких випадків було 5684.

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