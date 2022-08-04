Епічна засмага: фото людей, які забули про сонцезахисний крем

Якщо вам здається, що крем проти сонця - лише вигадка маркетологів, то герої цих фото на собі продемонструють важливість протисонцевих засобів. Про таку засмагу не мріє ніхто.

Останній місяць літа у розпалі і чимало людей насолоджуються цим сповна, забуваючи про всі правила поведінки при спекотній та сонячній погоді. Звісно ж, сонячне світло важливе для нашого психічного та фізичного здоров'я, але надмірне ультрафіолетове світло може бути шкідливим, болючим та... сороміцьким. Тому ловіть добірку епічних фото людей, які проігнорували важливість нанесення сонцезахисних кремів, пише Радіо MAXIMUM.

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Кожного разу, коли будете думати, що можна обійтись без засобів проти сонця, згадуйте про героїв цих світлин. Адже вам точно не потрібні тепловий удар, сонячні опіки та такий удар по зовнішньому вигляді.

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