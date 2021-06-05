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Епічна мода: найдивніші витвори дизайнерів, які не хочеться вдягати

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Найдивніший модний одяг і взуття - фото 1
Найдивніший модний одяг і взуття

Мода постійно вражає і часто перетворюється більше на мистецтво, ніж на те, що можна і хочеться носити. Приклади цього дизайнерського вбрання показують, що інколи краще уникати оригінальності.

Ще до пандемії мода була дуже важливою складовою життя багатьох людей, але самоізоляція нагадала, яким зручним буває спортивний та домашній одяг. Зараз обмеження поступово знімаються, тож час зазирнути до шафи та оцінити, чим замінити улюблені спортивки, передає Bored Panda.

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Хоч деякі речі зараз вам можуть здаватись зовсім не трендовими і дивними, то завжди є щось, що перевершить все за своєю епічністю. Саме такому одягу присвячена ця добірка, де можна побачити найдивніше і найкумедніше вбрання з мережі.

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