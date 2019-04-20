Епічна гонка: звичайний BMW M5 проти тюнінгованої версії

Журнал Top Gear порівняв у дрегу два BMW M5: стоковий седан з пакетом Competition і 774-сильний варіант, доопрацьований британським тюнером DMS.

Тюнінгований автомобіль не тільки потужніший за базову версію, але і на 10 кілограмів легший за суперника.

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Під капотом BMW M5 Competition встановлений 4,4-літровий твін-турбо двигун V8, що видає 625 кінських сил і 750 Нм крутного моменту. Розгін до "сотні" у седана займає 3,3 секунди, а максималка складає 305 кілометрів на годину. Потужність машини після доопрацювань в ательє DMS підвищується до 784 сил і 880 Нм моменту. Як після цього змінюються динамічні характеристики, не повідомляється.

Влітку минулого року німецьке ательє Manhart представило новий проект – седан MH5 700, побудований на базі BMW M5 (F90). Віддача двигуна машини становить 723 кінські сили і 870 Нм крутного моменту. З 100 до 200 кілометрів на годину Manhart MH5 700 розганяється за 5,9 секунди.

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