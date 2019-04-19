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Американський гонщик похизувався потужним Ford Raptor

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Ford F-150 Raptor удосконалили під гонщика - фото 1
Ford F-150 Raptor удосконалили під гонщика

Американський гонщик Кен Блок показав на відео свій новенький Ford F-150 Raptor. Автомобіль побудований каліфорнійським виробником аксесуарів для пікапів SVC Offroad. Позашляховик отримав новий обвіс, посилену підвіску та ефективніший інтеркулер.

За основу проекту в майстерні SVC Offroad взяли Raptor нинішнього покоління.

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На пікап встановили кіт-комплект підвіски з посиленими важелями й амортизаторами Fox Racing Shox 2.5, хід яких становить 406 міліметрів. Укорочені силові бампери та розширювачі колісних арок виготовлені зі склопластику. Крім того, позашляховик отримав новий інтеркулер, колеса та додаткові блоки зовнішнього освітлення.

У 2014 році SVC Offroad побудувала для Блока Ford F-150 Raptor на гусеничному ходу. RaptorTrax оснастили гусеницями американської компанії Mattracks на кожній осі, восьмициліндровим двигуном 6.2 з механічним нагнітачем, каркасом безпеки та кріслами Recaro.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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