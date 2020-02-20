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Епічна боротьба: камери Samsung Galaxy S20+, Pixel 4 та iPhone 11 Pro порівняли у дії
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Однією з головних відмінностей нових флагманів Samsung від попередників стала поліпшена камера. Досі в мережі з'являлися тільки приклади фотографій, знятих на представників сімейства Galaxy S20, тому автор каналу In Depth Tech Reviews вирішив порівняти фотоможливості Galaxy S20 + з конкурентами.
У поєдинку камер зіткнулися топові смартфони компаній: Samsung Galaxy S20+, а також Google Pixel 4 та iPhone 11 Pro Max.
І ще: Камера Samsung Galaxy S20 не поступається по деталізації S20 Ultra
"Битва камер" проходила у фірмовому магазині Samsung у Дубаї, де вже представлені виставкові зразки нових смартфонів південнокорейської компанії. Озброївшись флагманами Google і Apple, блогер зробив серію фотографій і провів їх ретельний аналіз.
Відкинувши різницю в балансі білого, визначити найкращу камеру серед трьох смартфонів вкрай складно. Наприклад, на одних фотографіях Pixel 4 видає найбільш "шумну" картинку, тоді як в інших випадку він показує найкращу деталізацію. Те ж відбувається і з іншими апаратами. Хіба що iPhone 11 Pro відверто "злив" битву портретних режимів, оскільки не зміг коректно відокремити об'єкти від фону.
Дивіться битву камер смартфонів і оцінюйте результат:
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