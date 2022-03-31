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війна

Epic Games на продажах Fortnite зібрала уже 100 мільйонів доларів для допомоги українцям

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Epic Games на продажах Fortnite зібрала уже 100 мільйонів доларів для допомоги українцям - фото 1

У Epic Games повідомили, що вдалося зібрати уже 100 мільйонів доларів на допомогу Україні. Усе завдяки новій ініціативі компанії.

Так, 20 березня Epic Games та Xbox оголосили, що усі отримані гроші з третьої частини другого сезону Fortnite будуть переведені до благодійних організацій. Збір коштів триватиме до 3 квітня.

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У підсумку станом на 29 березня компанії зібрали понад 100 мільйонів доларів. У своєму блозі Epic пояснила, що не чекатиме на закінчення акції і почне висилати гроші частинами.

Весь дохід із внутрішньоігрових покупок, зроблених у Fortnite спрямують до фондів допомоги Україні: Direct Relief, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП).

Сума, яку зібрали завдяки Fortnite, більша, ніж пожертвували деякі невеликі країни. Meta Platforms (раніше Facebook) виділили 15 мільйонів доларів, Amazon – 10 мільйонів доларів, Samsung – близько 6 мільйонів доларів.

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