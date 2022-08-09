Епатажний MELOVIN запрошує на благодійний концерт у Львові

13 серпня о 18:00 в клубі MALEVICH у Львові відбудеться благодійний концерт співака MELOVIN. Кошти з концертів підуть на закупівлю амуніції для ЗСУ, повідомили організатори.

На концерті звучатимуть улюблені пісні слухачів "Вітрила", "Under The Ladder", "Ти", "І кров кипить", "Не зволікай", "Dance With The Devil", "Hooligan", "Wonder" та інші хіти.

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MELOVIN – найепатажніша персона українського шоубізнесу. Його щирість та сміливість вражають кожного. Один з тих артистів, чий виступ – це завжди шоу!", – запрошують організатори.

Від початку повномасштабної війни артист вже зібрав близько 2 мільйонів гривень на ЗСУ і на цьому не зупиняється, продовжує допомагати нашій армії.

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