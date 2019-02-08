Епатажна королева бурлеску приголомшила інтимним знімком (18+)

Відверта американська модель, виконавиця у стилі бурлеску Діта фон Тіз знає, як вразити і привернути увагу шанувальників. А для тих, хто не може відвідати її шоу, вона показує спокусливі кадри на своїй сторінці в Instagram.

Так, епатажна артистка поділилася черговим відвертим фото. На знімку екс-дружина скандального рокера Мериліна Менсона позує повністю голою, лише у прозорих панчохах і з наклейками на сосках, а також прикрасою на шиї. Вона сидить у величезному келиху боком до камери і кокетливо посміхається в об'єктив.

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"Сьогоднішній виступ", – коротко прокоментувала кадр красуня. Судячи з усього, Діта фон Тіз сидить у келиху з мартіні, так як в ньому також присутня й велика оливка.

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