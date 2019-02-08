Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Епатажна королева бурлеску приголомшила інтимним знімком (18+)

  • 489
Сексуальна Діта фон Тіз - фото 1
Сексуальна Діта фон Тіз / instagram

Відверта американська модель, виконавиця у стилі бурлеску Діта фон Тіз знає, як вразити і привернути увагу шанувальників. А для тих, хто не може відвідати її шоу, вона показує спокусливі кадри на своїй сторінці в Instagram.

Так, епатажна артистка поділилася черговим відвертим фото. На знімку екс-дружина скандального рокера Мериліна Менсона позує повністю голою, лише у прозорих панчохах і з наклейками на сосках, а також прикрасою на шиї. Вона сидить у величезному келиху боком до камери і кокетливо посміхається в об'єктив.

Тут спекотно: Американська зірка ледь "не загубила" пишні груди в екстремальному декольте

"Сьогоднішній виступ", – коротко прокоментувала кадр красуня. Судячи з усього, Діта фон Тіз сидить у келиху з мартіні, так як в ньому також присутня й велика оливка.

Читайте також: 10 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2879
Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
  • 17:50
  • 31604
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
  • 11 лютого, 07:05
  • 876
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз