Епатажна Alyona Alyona знялася в купі сміття

Відома реп-виконавиця Alyona Alyona, яка любить публікувати в соцмережах пікантні фото, помістила в Instagram знімок, на якому вона лежить серед сміття.

Фото артистка супроводила постом, присвяченим захисту навколишнього середовища.

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"У народі кажуть: не плюй в колодязь, з якого п'єш водицю! І всі ми зберігаємо своє "відро води" вдома, але "колодязі" на вулицях стають все більше запущеними. Наш будинок – це не тільки наше житло, але і земля, яка нас годує. І якщо ми не смітимо там, де живемо, то давайте дбати про всі місця, де проводимо час", – звертається вона до українців.

Користувачі мережі жваво відгукнулися на пост артистки.

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