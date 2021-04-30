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Ентузіасти зліпили з пластиліну повнорозмірний Bugatti: вражаюче відео
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Ютубери з В'єтнаму створили макет Bugatti Chiron з пластиліну. Увесь процес хлопці показали у ролику.
Блогери з YouTube-каналу NHET завершили роботу над одним зі своїх найсміливіших творінь на сьогодні: Bugatti Chiron, повністю створеного з модельного пластику.
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Протягом десятиліть виробники автомобілів виготовляли моделі з пластиліну, щоб удосконалити дизайн нових машин. Це відео доводить, що з певними навичками і терпінням будь-хто може побудувати суперкар своєї мрії.
Щоб створити свій Chiron, ютубери сконструювали сталевий каркас, а потім почали вручну накладати на нього модельний пластик. На створення машини у них пішло два тижні по 19 годин роботи щодня. Ще вражаючим є той факт, що основою послужила оцифрована масштабна модель Bugatti Chiron.
Готовий результат приголомшує. Звичайно, це не справжній автомобіль, а лише його макет, але зате він дуже близький до образу справжнього Bugatti Chiron.
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