Ентузіасти створили найреалістичнішу цифрову копію Кіану Рівза

На YouTube-каналі Not Face Video Studio вийшло відео, в якому показана, мабуть, найреалістичніша цифрова копія Кіану Рівза. Модель можна легко сплутати зі справжнім актором.

Впродовж короткого відео модель Кіану Рівза крутить головою, ворушить губами та очима. Копію вдалося створити завдяки інструменту Metahuman, який дозволяє робити реалістичні персонажі на основі хмарних обчислень.

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Також у розробці задіяли нову функцію Mesh to MetaHuman, а саму 3D-модель допрацювали за допомогою програми для створення дипфейків DeepFaceLab.

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