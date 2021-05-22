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Ентузіасти створили на 3D-принтері лазерний пістолет, який може плавити метал: відео
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Ми просто у захваті від ентузіастів, які кидають собі божевільні виклики. От, наприклад, наші нові герої створили за допомогою 3D-принтера лазерний пістолет. А його особливість полягає в тому, що він може плавити метал. І це дуже круто!
На ютубі з'явилося відео, автор якого зробив компактний лазерний пістолет. Пристрій здатний за лічені секунди підпалити папір, пропалих деревину і навіть розплавити метал.
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Пістолет був повністю надрукований на 3D-принтері. Пристосування значною потужністю 100 Вт живиться від блоку батарей на 250 Вт, який забезпечує достатню кількість енергії для роботи настільки ненажерливого пристрою. На відео можна помітити, що ентузіаст побоюється довго фокусувати приціл на одному об'єкті, і не дивно: коли справа доходить до картонної коробки, причина стає ясна – пістолет з легкістю запалює папір.
Після цього експеримент триває на дерев'яній дошці й жерстяній баночці з-під содової. Остання протрималася лише 5 секунд. Значно витривалішим виявився шматок металу, але й він у результаті розплавився під дією лазерного пістолета.
Автор не викладає інформацію про те, яким чином він виготовив настільки круту річ. Може, це й на краще: пристрій дійсно небезпечний і здатний не тільки спровокувати пожежу, але миттєво пошкодити очі.
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