Ентузіасти створили картонний Bugatti Chiron: кумедне відео

В'єтнамські блогери побудували картонний Bugatti Chiron. Судячи з опублікованого на YouTube відеоролика, псевдопанелі вони закріпили на просторовій рамі, а замість двигуна використовували педальний привід від велосипеда.

Автори каналу NHẾT TV не приховують, що роблять картонні репліки супер- і гіперкарів задля розваги. Причому їх роботи досить бюджетні.

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Наприклад, Bugatti Chiron має зварений з металевих труб і профілів каркас, на який "надітий" картонний кузов. У вигляді "машини" легко впізнається французька двохдверка, адже у неї збережені всі головні атрибути: підковоподібна решітка радіатора, сегментні фари і C-подібний виріз на боковинах.

У 2019 році в Малайзії знайшли найгіршу репліку Ferrari LaFerrari. Вона побудована навколо сталевого каркаса, обвішаного залізними кузовними панелями; у копії суперкара немає скла, а також фар, замість яких використовуються приклеєні скотчем ліхтарики. Крім того, не дороблений і інтер'єр автомобіля.

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