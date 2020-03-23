Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Ентузіасти створили картонний Bugatti Chiron: кумедне відео

  • 9
Bugatti Chiron отримав картонну версію - фото 1
Bugatti Chiron отримав картонну версію

В'єтнамські блогери побудували картонний Bugatti Chiron. Судячи з опублікованого на YouTube відеоролика, псевдопанелі вони закріпили на просторовій рамі, а замість двигуна використовували педальний привід від велосипеда.

Автори каналу NHẾT TV не приховують, що роблять картонні репліки супер- і гіперкарів задля розваги. Причому їх роботи досить бюджетні.

І ще: Українське тюнінг-ательє стало сенсацією для іноземних ЗМІ

Наприклад, Bugatti Chiron має зварений з металевих труб і профілів каркас, на який "надітий" картонний кузов. У вигляді "машини" легко впізнається французька двохдверка, адже у неї збережені всі головні атрибути: підковоподібна решітка радіатора, сегментні фари і C-подібний виріз на боковинах.

У 2019 році в Малайзії знайшли найгіршу репліку Ferrari LaFerrari. Вона побудована навколо сталевого каркаса, обвішаного залізними кузовними панелями; у копії суперкара немає скла, а також фар, замість яких використовуються приклеєні скотчем ліхтарики. Крім того, не дороблений і інтер'єр автомобіля.

Читайте також: З пасажиром на задньому ряду: дивіться, як люксовий Rolls-Royce долає Нюрбургринг

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
  • 21 березня, 15:51
  • 1032
Подорож під час пандемії коронавірусу: історія з власного досвіду
  • 19 березня, 14:00
  • 1769
Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
  • 17 березня, 18:41
  • 2321
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології