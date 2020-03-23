На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ентузіасти створили картонний Bugatti Chiron: кумедне відео
-
- 9
В'єтнамські блогери побудували картонний Bugatti Chiron. Судячи з опублікованого на YouTube відеоролика, псевдопанелі вони закріпили на просторовій рамі, а замість двигуна використовували педальний привід від велосипеда.
Автори каналу NHẾT TV не приховують, що роблять картонні репліки супер- і гіперкарів задля розваги. Причому їх роботи досить бюджетні.
І ще: Українське тюнінг-ательє стало сенсацією для іноземних ЗМІ
Наприклад, Bugatti Chiron має зварений з металевих труб і профілів каркас, на який "надітий" картонний кузов. У вигляді "машини" легко впізнається французька двохдверка, адже у неї збережені всі головні атрибути: підковоподібна решітка радіатора, сегментні фари і C-подібний виріз на боковинах.
У 2019 році в Малайзії знайшли найгіршу репліку Ferrari LaFerrari. Вона побудована навколо сталевого каркаса, обвішаного залізними кузовними панелями; у копії суперкара немає скла, а також фар, замість яких використовуються приклеєні скотчем ліхтарики. Крім того, не дороблений і інтер'єр автомобіля.
Читайте також: З пасажиром на задньому ряду: дивіться, як люксовий Rolls-Royce долає Нюрбургринг
-
20:18Ексхолостяк Добринін з нареченою показали запальне відео
-
19:55World Athletics закликає перенести Олімпійські ігри 2020 в Токіо
-
19:42Ентузіасти створили картонний Bugatti Chiron: кумедне відео
-
19:23Британка схудла на 30 кг через скасоване побачення: фото до і після
-
19:14Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:55П'ять причин регулярно їсти макарони
-
18:48Від пацанки до панянки 4 сезон 6 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:41Стала відома ціна глобальної версії Redmi Note 9 Pro
-
18:22Чи справді ця група крові – найбільш вразлива до коронавірусу: фактчекінг
-
18:148 кухонних речей, якими ми користуємось неправильно
-
18:00Гороскоп на 24 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Три міфи про шлюб, у які не варто вірити
-
17:41Дружина Маліновського розповіла про карантин у Бергамо
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:30Арбідол проти коронавірусу COVID-19 не лікує: спростовуємо фейк
-
17:25Ольга Куриленко заявила, що вилікувалась від коронавірусу вдома
-
17:14Борщовий набір подорожчає: мережа АТБ підвищує ціни на товари першої необхідності
-
16:55Кличко епічно обмовився на брифінгу щодо коронавірусу: відео
-
16:42У Китаї створили робота, який допомагає лікувати від коронавірусу
-
16:31На відео показали метровий сніг в Карпатах
-
16:20Коронавірус у Верховній Раді: які українські депутати захворіли
-
16:13Створено калькулятор, який порахує, скільки вам потрібно туалетного паперу
-
15:59Як Кім Кардашян одягає латексний костюм: епічне відео
-
15:42Чому не варто повністю відмовлятися від жирної їжі
-
18:22Чи справді ця група крові – найбільш вразлива до коронавірусу: фактчекінг
-
15:05Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 23 березня
-
12:41Як зробити антисептик своїми руками: інструкція доктора Комаровського
-
09:25Голос країни 10 сезон 10 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:13Три причини почати ранок з йогурту
- 22 березня
-
21:21Не краща за інших: Надю Дорофєєву розкритикували за порушення карантину
-
18:30Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)
-
16:50ТОП-5 ідей домашніх образів: що одягати під час карантину чоловікам
-
14:14Україну засипало снігом: фото і відео аномалії
-
11:44Експерти дали прогноз щодо курсу долара в Україні
-
09:58Київ вводить обмеження щодо відвідування магазинів
- 21 березня
-
18:50Як користуватися автомобілем під час пандемії коронавірусу: корисні поради
-
17:30Експерти МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом через тварин
-
15:5110 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
-
13:00Бетмен і кролик – 5 книг для дітей, які варто прочитати під час карантину
-
11:00Пісні українських зірок на вірші відомих письменників: добірка крутої музики і поезії
-
09:00Романтик чи постмодерніст? Дізнайся, який ти поет
-
08:27Погода в Україні 21 березня: похолодання з мокрим снігом
- 20 березня
-
21:00Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото
-
19:00Найкращі комедійні серіали, які змусять сміятись до сліз
-
16:00СВ-шоу з Вєркою Сердючкою: за що ми полюбили телепередачу 2000-х
-
13:00День щастя: мотивуючі цитати та повчальні притчі, які допоможуть зберігати позитив
-
12:16Як користуватися смартфоном під час карантину: 5 простих правил
-
10:22Баба Доцька – Біда: кумедна пародія про карантин на пісню GO-A
-
07:15Погода в Україні 20 березня: прогноз на День весняного рівнодення