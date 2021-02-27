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Ентузіасти створили більярдний кий, який ніколи не промахується: відео

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Цей кий ніколи не промахується - фото 1
Цей кий ніколи не промахується

Популярний відеоблогер зробив незвичайний більярдний кий. З його допомогою він ніколи не промахнеться, адже система сама розраховує силу удару, траєкторію й інші показники. Дивіться, як він працює на Радіо МАКСИМУМ!

Для оволодіння грою в більярд на професійному рівні потрібні роки, сотні та навіть тисячі годин тренувань. Але цей унікальний кий може усе змінити.

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Ентузіаст Шейн Вайтон з YouTube-каналу Stuff Made Here вирішив, що це занадто довго і нудно. Замість навчання з тренером він розробив роботизований кий, який ніколи не промахується. Пристрій здатний розраховувати удар у реальному часі з урахуванням обертання кулі, ваги та всіх інших характеристик, необхідних для точного потрапляння в лузу.

Кий побудований на базі сервоприводу з важільним механізмом для точного прицілювання та пневматичного приводу, який ударяє по кулі. Завдяки платі Arduino пристрій здатний прораховувати усі необхідні параметри, визначаючи положення кия, битка, а також прогнозуючи траєкторію руху інших куль.

Дивіться, як працює роботизований кий, створений Шейном Вайтоном:

"Автоматичний робот для гри в пул – наскільки це складно? Виявилося складніше, ніж я думав. Мені знадобилося багато часу, щоб опрацювати усі труднощі цього проєкту, але коли все нарешті зійшлося, виявилося, що воно того варте", – розповідає Шейн Вайтон.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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