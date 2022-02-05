Ентузіасти поставили Жигулі на позашляхову гусеничну платформу: дивіться відео

Блогери з YouTube-каналу Гараж 54 опублікували відеоролик, у якому продемонстрували свій новий проєкт. Фахівці поєднали гусеничну платформу від саморобного снігоприбирача з кузовом від Жигулів.

Ентузіасти протестували незвичайний транспортний засіб на задньому дворі, пише

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У новому експерименті блогери використали два попередні проєкти: снігоприбиральник на гусеничній платформі та двоколісні Жигулі. Обидві розробки не вдалося реалізувати, тому ентузіасти вирішили їх поєднати. Вузький автомобільний кузов встановили поверх гусеничної машини таким чином, що двигун опинився у салоні. Як орган керування транспортний засіб отримав тракторні важелі.

Виїхавши на задній двір, машина продемонстрували свої можливості дрифту на місці. Після незначної поломки ентузіасти вирішили поїхати далі, щоб оцінити реакцію перехожих. Транспортний засіб настільки зацікавив оточуючих, що одна людина навіть вирішила покататися на ньому.

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