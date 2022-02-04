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Porsche Taycan обійшов за популярністю усі бензинові авто, але в одній країні

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Porsche Taycan – найпопулярніший у Норвегії за січень 2021 року - фото 1
Porsche Taycan – найпопулярніший у Норвегії за січень 2021 року

У січні 2022 року в Норвегії було зареєстровано більше електрокарів Porsche Taycan, аніж усіх бензинових автомобілів разом узятих. Інформаційна рада з дорожнього руху Норвегії (OFV) повідомляє, що частка батарейних машин склала 83,7 відсотка, збільшившись за рік на 30,7 відсотка.

У ТОП 20 найпопулярніших легковиків у країні 19 місць посіли електромобілі, і лише одне дісталося моделі із двигуном внутрішнього згоряння – кросоверу Toyota RAV4. Про це розповідає видання OFV.

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За місяць мешканці Норвегії поставили на облік 7 957 нових легкових автомобілів і 6 659 з них – електрокари. При цьому всього 175 машин мали бензиновий двигун, і це менше за кількість зареєстрованих Porsche Taycan – 181 екземпляр.

Усього машин з ДВЗ – на бензині та дизелі – було реалізовано 387 штук, проте одразу 5 електромобілів перевершили і цей результат: це Audi Q4 e-tron (643 екземплярів), Hyundai Ioniq 5 (477), BMW iX (444), Skoda Enyaq (389) та Volkswagen ID.4 (389).

Porsche Taycan обійшов за популярністю усі бензинові авто, але в одній країні - фото 495354

З шостого по восьме місце розташувалися Ford Mustang Mach-E, Kia EV6 і Audi e-tron, а єдиному автомобілю з ДВЗ – Toyota RAV4 – дістався дев'ятий рядок. На ньому зупинив вибір 271 мешканець Норвегії. Далі у двадцятці найкращих слідують Polestar 2, Nissan Leaf, Mercedes-Benz EQA та Mercedes-Benz EQC, електричний Peugeot 2008, Porsche Taycan, Hongqi E-HS9, Volvo C40, Kia Niro, Hyundai Kona та Volkswagen ID.3. Tesla у списку не виявилося через проблеми з поставками.

Загальна кількість зареєстрованих автомобілів у країні знизилася на 22,8 відсотка у порівнянні з тим самим місяцем 2021 року. Попит упав на всі машини, окрім електрокарів, безумовне лідерство яких у ТОП 20 відомство характеризує як унікальну ситуацію.

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