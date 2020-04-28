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Ентузіасти перетворили Redmi K30 Pro на мікроскоп: результати вражають

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Redmi K30 Pro перетворили на мікроскоп - фото 1
Redmi K30 Pro перетворили на мікроскоп

Багато сучасних смартфонів оснащуються окремою камерою для макрофотографій. Вона дозволяє знімати з близької відстані дрібні об'єкти. Є такий модуль і у флагманського Redmi K30 Pro. Виробник показав, що за допомогою модифікації цей апарат можна перетворити на справжній мікроскоп.

Redmi K30 Pro оснащений 5-мегапіксельним сенсором з фіксованою фокусною відстанню 50 мм. У невеликому відео виробник показав, що якщо взяти другий такий же об'єктив і встановити його на наявний у смартфоні, то це відкриває перед користувачем нові можливості.

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За допомогою такого мобільного мікроскопа можна в найдрібніших деталях розглянути будову соснової голки, тіла бджоли, краплю людської крові, шкірку цибулини та навіть тканину медичної маски. Отримані фотографії дійсно вражають:

Ентузіасти перетворили Redmi K30 Pro на мікроскоп: результати вражають - фото 400705

Ентузіасти перетворили Redmi K30 Pro на мікроскоп: результати вражають - фото 400706

Ентузіасти перетворили Redmi K30 Pro на мікроскоп: результати вражають - фото 400707

Ентузіасти перетворили Redmi K30 Pro на мікроскоп: результати вражають - фото 400708

Ентузіасти перетворили Redmi K30 Pro на мікроскоп: результати вражають - фото 400709

Ентузіасти перетворили Redmi K30 Pro на мікроскоп: результати вражають - фото 400710

Ентузіасти перетворили Redmi K30 Pro на мікроскоп: результати вражають - фото 400711

У цьому випадку виробник розібрав Redmi K30 Pro, щоб з'єднати два макрооб'єктиви один з одним, а це навряд чи буде робити хтось зі звичайних користувачів. Однак у продажу можна знайти безліч накладних об'єктивів для смартфонів, що дозволяють добитися подібного ефекту.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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