Ентузіасти перетворили Redmi K30 Pro на мікроскоп: результати вражають

Багато сучасних смартфонів оснащуються окремою камерою для макрофотографій. Вона дозволяє знімати з близької відстані дрібні об'єкти. Є такий модуль і у флагманського Redmi K30 Pro. Виробник показав, що за допомогою модифікації цей апарат можна перетворити на справжній мікроскоп.

Redmi K30 Pro оснащений 5-мегапіксельним сенсором з фіксованою фокусною відстанню 50 мм. У невеликому відео виробник показав, що якщо взяти другий такий же об'єктив і встановити його на наявний у смартфоні, то це відкриває перед користувачем нові можливості.

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За допомогою такого мобільного мікроскопа можна в найдрібніших деталях розглянути будову соснової голки, тіла бджоли, краплю людської крові, шкірку цибулини та навіть тканину медичної маски. Отримані фотографії дійсно вражають:

У цьому випадку виробник розібрав Redmi K30 Pro, щоб з'єднати два макрооб'єктиви один з одним, а це навряд чи буде робити хтось зі звичайних користувачів. Однак у продажу можна знайти безліч накладних об'єктивів для смартфонів, що дозволяють добитися подібного ефекту.

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