Ентузіасти перетворили Ram 4500 на басейн на колесах: відео

Ram 4500 для шейха перетворили на басейн на колесах

Арабський шейх і відомий колекціонер незвичайних автомобілів Хамад бін Хамдан аль Нахайян показав своє чергове придбання. У його колекції з'явився незвичайний пікап Ram 4500 з вантажною платформою довжиною 16 футів (4,9 метра).

Чорний пікап, який сам шейх називає найдовшим у світі, отримав ім'я "Аль-Бануш". Щоб вмістити гігантську вантажну платформу, колісну базу Ram розтягнули до 5207 міліметрів. Тепер пікап, що виглядає досить громіздким при їзді пустельними барханами, може виконувати роль басейну у спекотну погоду.

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Ram, оснащений дизельною "турбошісткою" об'ємом 6,7 літра, став частиною експозиції власного музею аль Нахайяна, присвяченого історії позашляховиків.

Велика колекція музею, що містить як класичні моделі, так і божевільні вантажівки і монстртраки, принесла шейху запис у Книзі рекордів Гіннесса: його визнали власником найбільшої кількості повнопривідних автомобілів у світі.

Торік до найбільш незвичайних екземплярів його колекції увійшов 11-метровий п'ятимісний позашляховик Dhabiyan, побудований на базі американського військового тягача.

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