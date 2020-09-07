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Демі Роуз розбурхала мережу відвертим бікіні
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Відома провокативна модель з Великобританії Демі Роуз не перестає заводити своїх шанувальників пікантними кадрами. Красуня у черговий раз вразила мережу оригінальним і водночас спокусливим пляжним образом.
Так, британська модель Демі Роуз, відома своїми видатними формами, порадувала підписників в Instagram черговим сексуальним знімком в купальнику. Цього разу знаменитість з'явилася в бікіні з тропічним принтом на іспанському острові Ібіца. Бікіні вигідно підкреслило всю красу моделі – груди і стегна.
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Шанувальники не залишилися байдужі до сексуального образу Роуз. Коментатори засипали улюбленицю численними компліментами.
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