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Демі Роуз розбурхала мережу відвертим бікіні

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Демі Роуз - фото 1
Демі Роуз / instagram

Відома провокативна модель з Великобританії Демі Роуз не перестає заводити своїх шанувальників пікантними кадрами. Красуня у черговий раз вразила мережу оригінальним і водночас спокусливим пляжним образом.

Так, британська модель Демі Роуз, відома своїми видатними формами, порадувала підписників в Instagram черговим сексуальним знімком в купальнику. Цього разу знаменитість з'явилася в бікіні з тропічним принтом на іспанському острові Ібіца. Бікіні вигідно підкреслило всю красу моделі – груди і стегна.

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Шанувальники не залишилися байдужі до сексуального образу Роуз. Коментатори засипали улюбленицю численними компліментами.

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Демі Роуз розбурхала мережу відвертим бікіні - фото 424173

Демі Роуз розбурхала мережу відвертим бікіні - фото 424174

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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