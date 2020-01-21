Ентузіаст виявив забуту гру про Відьмака: вона виявилась вкрай убогою

Ігри про Відьмака не завжди були крутими

Трилогія The Witcher авторства CD Projekt RED вважається однією з найбільш знакових серій в історії індустрії: нині практично кожен геймер чув про Геральта з Рівії і його славні пригоди. Але з чого починався шлях відьмака?

Як з'ясувалося, не тільки з дивовижно олдскульної RPG, але ще і з убогого платформера для мобільних телефонів. Відомий у вузьких колах YouTube-блогер minimme уже багато років випускає огляди різних забутих або просто маловідомих ігор.

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Нещодавно пошуки цікавих артефактів давнини на кшталт Java-порту Kane & Lynch: Dead Men привели ентузіаста до The Witcher: Crimson Trail – 2D-екшену, який вийшов на телефонах приблизно в один час з оригінальним "Відьмаком" у 2007 році. Так-так, у трилогії існує офіційний спін-офф!

На жаль, знахідка розчарувала автора відео: попри вражаючу за мірками мобільних релізів тих часів картинку і анімацію, Crimson Trail страждає від поганого геймдизайну і проблем з управлінням. Блогер заледве здолав платформер, але серйозно хвалити його не наважився.

Більш того, minimme підкреслив, що низька якість спін-оффу поставила його в глухий кут: він намагається висвітлювати цікаві речі, а з мобільним "Відьмаком" усе так погано, що йому кортіло зовсім скасувати роботу над відео. Фанатам, як то кажуть, на замітку. Всім іншим – обходити стороною.

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