Asphalt 9: Legends стала доступною для Mac: як завантажити та грати

В Asphalt 9 тепер можна "поганяти" на Mac

Нарешті власники комп'ютерів на базі MacOS дочекалися на це. Компанія Gameloft портувала шалено популярну гру Asphalt 9: Legends на Mac за допомогою інструменту Apple Mac Catalyst. Тепер гру можна завантажити на Mac App Store.

У червні 2019 року на Всесвітній конференції розробників Apple обіцяла, що Asphalt 9: Legends портують поміж перших додатків для macOS Catalina. Однак до виходу нової операційної системи розробники не встигли перенести гру.

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Завдяки портуванню за допомогою Mac Catalyst, гравці, у яких вже є Asphalt 9: Legends на iPad або iPhone, можуть продовжити збережену гру на Mac і перемикатися між пристроями під час гри.

Розробники заявили, що Asphalt 9: Legends матиме паритет контенту на всіх пристроях, тому версії для Mac і iOS оновлюватимуться одночасно.

Asphalt 9: Legends можна завантажити для MacOS

Asphalt 9: Legends можна завантажити з Mac App Store абсолютно безкоштовно.

Гайда встановлювати та проходити улюблену гру на великому екрані.

P.S. ця новина неабияк потішить офісних працівників, адже тепер можна буде активно пітніти за комп'ютером, щоправда, тому, що ви проходите новий рівень ;)

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